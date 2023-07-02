十大屋苑｜中原：周末錄4宗成交 連續9周個位數 七屋苑「捧蛋」

二手市況仍處低迷，據中原地產統計，十大屋苑於周末兩日(1日及2日)錄得4宗成交，較上周減少55.5%，連續9個周末維持個位數成交，當中7個屋苑錄得零成交，包括鰂魚涌太古城、康怡花園、荔枝角美孚新邨、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城、沙田第一城及東涌映灣園。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，最近各區新盤持續減價搶客，二手業主議價空間不大，難以追上新盤的減幅，導致二手交投受壓。

海怡半島三房減 112 萬易主

中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪指，鴨脷洲海怡半島錄得7月首宗成交，單位為25座高層H室，實用面積724方呎，三房間隔。原叫價1,330萬元，最終以1,218萬元易手，減幅112萬元或約8.4%，呎價約16,823元。原業主於2012年以876萬元購入單位，持貨11年，是次轉手帳面獲利342萬元，單位期內升值約39%。

十大屋苑次季成交大跌60% 美孚新邨移民盤勁蝕兩成 中原陳永傑：樓市復甦不似預期