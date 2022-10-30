十大屋苑｜中原：周末錄7宗成交 按周挫逾四成 6指標屋苑「捧蛋」

二手市況疲弱，中原地產十大屋苑於過去周末兩日(10月29及30日)錄得7宗成交，按周減少5宗或約41.7%，重返單位數水平。其中鰂魚涌太古城、將軍澳新都城及沙田第一城各錄2宗成交，屬表現最佳屋苑；而荔枝角美孚新邨錄得1宗成交。至於零成交屋苑增至6個，包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城、紅磡黃埔花園、天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，《施政報告》未有為樓市減辣，最近市場亦缺乏利好消息，金融市場亦波動，加上美國聯儲局議息在即，預計大機會再次加息0.75厘，香港按揭息口將進一步上升，令樓市增添壓力，觀望氣氛籠罩。

太古城三房套呎售 14716 元

中原地產副分區營業經理莊劍嵐表示，太古城周末錄得2宗成交，按周無升跌，平均實用呎價被一宗低價成交拖低至14,581元，按周跌17.7%。太古城春櫻閣中層F室，實用面積約897方呎，三房套房間隔，向西南，享園景。單位於去年12月以1,850萬元放售，放盤近一年，終獲用家以1,320萬元承接，呎價約14,716元。市傳同層有事故單位，是次造價低市價約20%。原業主早於1982年11月以85.4萬一手買入單位，持貨40年才轉售，帳面仍大幅獲利1,234.6萬元，單位期內升值約14.5倍。莊劍嵐指，太古城本月累錄14宗成交，平均實用呎價約16,512元。

新都城兩房 655 萬易手

中原地產高級分區營業董事柯勇稱，新都城周末錄得2宗成交，較上周多1宗，平均實用呎價微升2%，至15,361元。新都城2期11座中層D室，實用面積約441方呎，兩房間隔，以655萬元易手，呎價約14,853元。

沙田第一城「移民盤」帳蝕 58 萬沽

中原地產資深分區營業經理潘婉兒說，沙田第一城周末錄得2宗成交，較上周增加1宗。屋苑43座高層F室，實用面積約284方呎，兩房間隔。業主移民賣樓，開價448萬元，放盤一日，經上車客議價後，共減28萬元，以420萬元成交，呎價約14,789元。原業主於2019年以478萬元買入單位，持貨3年，現沽貨帳面虧損58萬元或12%離場。