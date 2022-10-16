十大屋苑｜中原：周末錄9宗成交 按周反彈五成 單位要賣減幅要大

中原地產公布，十大屋苑於周末兩日(10月15及16日)錄得9宗成交，按周升多3宗或50%，當中將軍澳新都城錄得4宗成交，為表現最活躍指標屋苑；鰂魚涌太古城錄得2宗，而紅磡黃埔花園、沙田第一城及天水圍嘉湖山莊各錄1宗交投；而5個屋苑「捧蛋」，包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨、藍田麗港城，以及東涌映灣園。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新一份《施政報告》將於本周公布，市場觀望氣氛濃厚，大眾密切關注會否推行利好樓市措施，或進一步放寬檢疫，不過市場上剛性需求高企，若個別業主進一步擴大議價空間或低於市價，單位亦有承接。

太古城本月暫錄 6 宗成交

中原地産太古城資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本月暫錄約6宗成交，平均實用呎價約16,420元水平；而周末錄2宗成交，包括海星閣中層C室，實用面積約662方呎，三房間隔，議價後以1,170萬元沽出，呎價約17,674元。另寶安閣高層C室，實用面積約714方呎，三房間隔，議價後以1,170萬元成交，呎價約16,387元。

新都城兩房造價見今年同類新低

中原地產將軍澳都會駅分行經理黃仕斌稱，新都城一期4座低層C室，實用面積約364方呎，兩房間隔，向西南，望園景。原叫價約680萬元，議價後以582.8萬元沽出，創今年同類型單位新低，呎價約16,011元。據了解，原業主於2014年12月以433萬元入市，現沽貨帳面賺149.8萬元或近35%離場。

嘉湖山莊三房呎售 8242 元

中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖指，嘉湖山莊景湖居7座低層C室，實用面積約546方呎，三房間隔，日前議價後以450萬元易手，呎價約8,242元，消息指屬屋苑逾2年新低。據了解，原業主於2002年3月以100萬元入市，現沽貨帳面獲利350萬元，單位期內升值3.5倍。