十大屋苑｜中原：周末預約睇樓量跌至4個月低 二手市場續膠著

中原十大屋苑本周末錄得396組睇樓預約，按周減少4.3%，連跌3周，見4個月新低，對上低位為今年1月20日農曆新年周末，錄345組睇樓預約。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，發展商積極推盤並以低價搶客，二手市場轉趨低迷，加上最近天氣不穩，時常下雨，市民減少外出，導致睇樓量減少。現時多數業主仍不太願意減價，購買力傾向新盤市場，相信二手市場繼續膠著。

康怡花園三房套叫價降 50 萬

中原地產康怡康安街分行首席分區經理楊文傑指，香港銀行相繼加息後，買家轉趨觀望，康怡花園買賣及租賃成交近乎停頓，本月迄今買賣只有4宗，較上月同期縮減四成，租賃成交同樣跌四成。個別業主求售心切，不惜主動減價，如G座低層01室，實用面積約685方呎，三房套房單位，望會所景，原先叫價1,180萬元，業主近日調低50萬元或約4.2%，最新叫價1,130萬元。本周末康怡花園錄得30組睇樓預約，按周下跌25%，每方呎實用叫價回落0.6%至16,000元水平。

另外，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪稱，海怡半島本月僅錄得2宗成交，受加息影響，加上一手市場接連有新盤低價推售，買家認為樓價短期內有下跌的可能，現階段未敢入市，成交陷入冰封。海怡半島本周錄約35組預約睇樓量，按周跌12.5%，每方呎實用叫價約18,353元，按周持平。