十大屋苑｜中原：周末預約睇樓量跌至4個月低 二手市場續膠著

中原十大屋苑本周末錄得396組睇樓預約，按周減少4.3%，連跌3周，見4個月新低，對上低位為今年1月20日農曆新年周末，錄345組睇樓預約。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，發展商積極推盤並以低價搶客，二手市場轉趨低迷，加上最近天氣不穩，時常下雨，市民減少外出，導致睇樓量減少。現時多數業主仍不太願意減價，購買力傾向新盤市場，相信二手市場繼續膠著。
康怡花園三房套叫價降50萬
中原地產康怡康安街分行首席分區經理楊文傑指，香港銀行相繼加息後，買家轉趨觀望，康怡花園買賣及租賃成交近乎停頓，本月迄今買賣只有4宗，較上月同期縮減四成，租賃成交同樣跌四成。個別業主求售心切，不惜主動減價，如G座低層01室，實用面積約685方呎，三房套房單位，望會所景，原先叫價1,180萬元，業主近日調低50萬元或約4.2%，最新叫價1,130萬元。本周末康怡花園錄得30組睇樓預約，按周下跌25%，每方呎實用叫價回落0.6%至16,000元水平。
另外，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪稱，海怡半島本月僅錄得2宗成交，受加息影響，加上一手市場接連有新盤低價推售，買家認為樓價短期內有下跌的可能，現階段未敢入市，成交陷入冰封。海怡半島本周錄約35組預約睇樓量，按周跌12.5%，每方呎實用叫價約18,353元，按周持平。
新都城本周末睇樓量維持低位
中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳本月迄今暫錄約112宗成交，與上月同期127宗放慢12%。新都城本周末睇樓量維持低位30組預約，料交投偏靜。
至於中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸說，黃埔花園本月迄今暫錄得11宗成交，與上月同期一樣，交投平穩，平均實用呎價則上揚至約14,724元。本周末有同區新盤貨尾推售，略為搶去二手焦點，區內睇樓氣氛平平，黃埔花園本周末睇樓量錄得40組預約，與上周一樣，料二手交投平穩。
嘉湖山莊每方呎叫價徘徊約11500元
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖稱，嘉湖山莊本月迄今只錄得9宗成交，相比上月22宗成交明顯減少。睇樓量維持低位，本周末錄約60組睇樓預約，每方呎叫價繼續徘徊約11,500元。
此外，中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文指，沙田第一城本月迄今暫錄約4宗成交，平均實用呎價約17,051元水平，宗數較上月同期下跌約55%，屋苑本周末錄約35組睇樓量，較上星期無升跌。