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地產
2024-03-08 19:30:00

十大屋苑｜中原：周末預約睇樓量重上600組 升約兩成創近2年新高

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十大屋苑｜中原：周末預約睇樓量重上600組 升約兩成創近2年新高

中原地產十大屋苑本周末預約睇樓量錄得約615組，按周再升20.6%，已連升4周，更創出22年4月後近兩年新高，重上600組水平。(資料圖片)

中原地產十大屋苑本周末預約睇樓量錄得約615組，按周再升20.6%，已連升4周，更創出224月後近兩年新高，重上600組水平。中原地產住宅部總裁陳永傑表示，自從上星期政府宣布樓市辣招全面撤銷，及放寬按揭成數，市場氣氛即時轉好，早前累積的購買力陸續釋放，一及二手交投立即轉旺，不少買家積極於市場尋寶，帶動周末睇樓氣氛，亦加快入市步伐，怕遲買會貴，預期本周末一二手成交暢旺，成交量小陽春已確定，料旺市可持續。

太古城睇樓量升14.3%

中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，樓市辣招全面撤銷，買家入市信心大增，帶動二手睇樓量及交投量，太古城本月暫錄8宗成交，即平均每日錄1宗成交，較上月同期增1倍，平均實用呎價約14,875元。屋苑本周末錄40組睇樓預約，按周升14.3%，每呎實用叫價報18,200元。

十大屋苑｜中原：周末預約睇樓量重上600組 升約兩成創近2年新高

太古城本月暫錄8宗成交，即平均每日錄1宗成交，較上月同期增1倍，平均實用呎價約14,875元。(資料圖片)

沙田第一城周末睇樓量錄65

中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，財政預算後，整體成交暢旺，沙田第一城睇樓及查詢量明顯增加，屋苑本月暫錄約14宗成交，本周末睇樓量錄約65組，較上星期再升8.3%，近期不少業主收窄議價空間，亦錄不少封盤或反價個案，準買家紛紛加快入市步伐，怕遲買會貴。

十大屋苑｜中原：周末預約睇樓量重上600組 升約兩成創近2年新高

嘉湖山莊本月「3字頭」成交只有5宗，大部分兩房單位造價400萬元以上。(資料圖片)

嘉湖山莊呎價叫價逾1 5.2%

中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，撤辣後嘉湖山莊交投急速升溫，本月首7天錄得31宗買賣成交，平盤快速消化，成交價有所提升，本月「3字頭」成交只有5宗，大部份兩房單位造價400萬元以上。市況轉旺，買家怕遲買會貴，紛紛加快入市，本周末嘉湖山莊錄得160組睇樓預約，較上周再升33%，不少業主調升叫價，亦有反價情況，現時每呎叫價約1萬元，較上周升5.2%

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十大屋苑｜中原：周末預約睇樓量重上600組 升約兩成創近2年新高

陳永傑表示，預期本周末一二手成交暢旺，成交量小陽春已確定，料旺市可持續。

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