十大屋苑｜中原：周末預約睇樓量重上600組 升約兩成創近2年新高

中原地產十大屋苑本周末預約睇樓量錄得約615組，按周再升20.6%，已連升4周，更創出22年4月後近兩年新高，重上600組水平。(資料圖片)

中原地產十大屋苑本周末預約睇樓量錄得約615組，按周再升20.6%，已連升4周，更創出22年4月後近兩年新高，重上600組水平。中原地產住宅部總裁陳永傑表示，自從上星期政府宣布樓市辣招全面撤銷，及放寬按揭成數，市場氣氛即時轉好，早前累積的購買力陸續釋放，一及二手交投立即轉旺，不少買家積極於市場尋寶，帶動周末睇樓氣氛，亦加快入市步伐，怕遲買會貴，預期本周末一二手成交暢旺，成交量小陽春已確定，料旺市可持續。

太古城睇樓量升 14.3%

中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，樓市辣招全面撤銷，買家入市信心大增，帶動二手睇樓量及交投量，太古城本月暫錄8宗成交，即平均每日錄1宗成交，較上月同期增1倍，平均實用呎價約14,875元。屋苑本周末錄40組睇樓預約，按周升14.3%，每呎實用叫價報18,200元。