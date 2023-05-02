十大屋苑｜中原：周末14宗成交 創8周新高

二手氣氛好轉，據中原地產統計，十大屋苑於過去周末兩日(4月29及30日)合共錄得14宗成交，重上雙位數水平，創8個周末新高，按周升55.6%，連升2周；連同5月1日勞動節假期，3天長假期合共錄得16宗成交。總結4月份，十大屋苑共錄得154宗成交，按月跌33.3%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上月的復活節假期為香港復常後首個長假期，港人報復式外遊，令到樓市急降溫，睇樓量及成交量均明顯減少。隨著市民外遊返港，月底樓市氣氛已逐步回升。五一勞動節長周末，大埔白石角全新盤開售，樓市再次轉活，加上五一假期港人多數留港消費，消費市道及市場氣氛大為好轉，市場亦預計本周美國聯儲局將會最後一次加息，刺激樓市交投氣氛，不少買家加快入市決定。

太古城呎價按月回落 5.2%

中原地產太古城區高級區域營業董事張光耀指，太古城4月共錄得20宗成交，較3月增加2宗；4月平均實用呎價約17,300元，按月回落約5.2%。五一勞動節長周末屋苑錄得2宗成交，包括海星閣低層D室，實用面積約503方呎，以868萬元易手，呎價約17,256元；另為天山閣中層H室，實用面積約582方呎，以988萬元售出，呎價約16,976元。

張光耀續指，隨著平價盤被消化得七七八八，加上不少換樓客已入市，3、4月太古城成交有所放慢，畢竟經濟仍未全面復蘇，窒礙買家追價意欲，加上近期新盤連場，相信短期內二手將橫行。

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