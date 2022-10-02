十大屋苑｜中原：周末9宗成交按周持平 港島區指標屋苑全「捧蛋」

中原地產十大屋苑本周末錄得9宗成交，按周表現持平，零成交屋苑增至4個，當中港島3個指標屋苑，包括鰂魚涌太古城、康怡花園及鴨脷洲海怡半島本周末均未錄成交；另一零成交屋苑為藍田麗港城。荔枝角美孚新邨、紅磡黃埔花園及沙田第一城各錄2宗成交，屬表現最活躍指標屋苑；而將軍澳新都城、天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園則各錄1宗成交。買家持續觀望，周末睇樓量未見大太變化，市況維持淡靜。

買家入市態度依然審慎

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，最近港府逐步放寬防疫措施，包括入境檢疫放寬至「0+3」、餐飲處所每枱人數放寬至12人，而金管局亦放寬按揭壓測等，均對樓市有正面影響。不過，加息、經濟下行、外圍環境波動等因素仍在，繼續利淡樓市，買家入市態度依然審慎，料短期內二手交投低位橫行，樓價繼續回軟。

新都城三房造價跌穿千萬易主

中原地產柯勇表示，新都城本周末錄得1宗成交，按周減少1宗。成交單位為2期4座高層A室，實用面積約659方呎，三房套房連儲物房間隔，同類單位向來少有放盤，造價普遍逾千萬元。上址今年7月叫價1,050萬元，最終以948萬元易手，累減102萬元或近10%，呎價約14,385元。

嘉湖山莊有已預約睇樓客人臨時甩底

中原地產伍耀祖指，嘉湖山莊市況依然疲弱，買家入市態度十分猶疑，部分已預約睇樓的客人臨時甩底，本周末錄得1宗成交，為賞湖居3座高層G室，實用面積約548方呎，三房間隔，以515萬元沽出，呎價不足1萬元，僅9,398元。原業主於2019年2月以472萬元買入單位，持貨3年多，帳面獲利43萬元或約9%離場。