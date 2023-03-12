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2023-03-12 21:37:19

十大屋苑｜中原：新盤搶客 二手業主態度硬淨 周末錄10宗成交見12周低

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十大屋苑｜中原：新盤搶客 二手業主態度硬淨 周末錄10宗成交見12周低

鰂魚涌太古城周末兩日未有成交。(資料圖片)

據中原地產統計，十大屋苑於周末兩日(1112)共錄得10宗成交，見12周新低，較對上一個周末的17宗，按周減少7宗或41.2.%，當中鰂魚涌太古城、將軍澳新都城及東涌映灣園錄得零成交。

預計短期二手交投續放慢

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，成交雖減少，惟仍已是然連續12個周末企穩雙位數水平。近期新盤百花齊放，搶去市場焦點，加上二手業主態度趨硬淨，甚至反價，買家暫時未適應追價，寧轉投價錢相對克制的新盤市場，導致二手成交放緩。本月新盤市場銷情熾熱，首12天累錄約1,100宗成交，已超越上月整月。新盤搶客下，預計短期二手交投繼續放慢，呈橫行局面。

十大屋苑｜中原：新盤搶客 二手業主態度硬淨 周末錄10宗成交見12周低

紅磡黃埔花園周末錄得2宗成交，按周回落60%，平均實用呎價則升6.1%。(資料圖片)

海怡半島呎價按周微升

中原地產港島西南區副區域營業經理盧鏡豪指，鴨脷洲海怡半島周末錄得2宗成交，與上周末相若，平均實用呎價按周微升1.3%。新成交包括11座低層F室，實用面積約630方呎，成交價943萬元，呎價約14,968元；另30座高層B室，實用面積約536方呎，成交價830萬元，呎價約15,485元。

黃埔花園周末錄得2宗成交

中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸稱，紅磡黃埔花園周末錄得2宗成交，按周回落60%，平均實用呎價則升6.1%。周末成交包括92座中層A室，實用面積約771方呎，三房連工人房間隔，以1,180萬元沽出，呎價約15,305元。另213座中層G室，實用面積約389方呎，兩房間隔，成交價638萬元，呎價約16,401元。

十大屋苑｜中原：新盤搶客 二手業主態度硬淨 周末錄10宗成交見12周低

嘉湖山莊美湖居三房580萬元成交。(資料圖片)

嘉湖山莊三房580萬易手

中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖說，天水圍嘉湖山莊周末僅錄得1宗成交，成交單位為美湖居2座高層C室，實用面積約544方呎，三房間隔，以580萬元易手，呎價約10,662元。

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