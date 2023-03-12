十大屋苑｜中原：新盤搶客 二手業主態度硬淨 周末錄10宗成交見12周低

據中原地產統計，十大屋苑於周末兩日(11及12日)共錄得10宗成交，見12周新低，較對上一個周末的17宗，按周減少7宗或41.2.%，當中鰂魚涌太古城、將軍澳新都城及東涌映灣園錄得零成交。

預計短期二手交投續放慢

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，成交雖減少，惟仍已是然連續12個周末企穩雙位數水平。近期新盤百花齊放，搶去市場焦點，加上二手業主態度趨硬淨，甚至反價，買家暫時未適應追價，寧轉投價錢相對克制的新盤市場，導致二手成交放緩。本月新盤市場銷情熾熱，首12天累錄約1,100宗成交，已超越上月整月。新盤搶客下，預計短期二手交投繼續放慢，呈橫行局面。