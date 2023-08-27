十大屋苑｜中原：本周末錄3宗 按周跌四成 連續17周單位數

二手樓交投疲弱，中原地產十大屋苑本周末僅錄得3宗成交，按周減少2宗，已連續17周錄得單位數成交量，零成交屋苑有7個，交投持續低位徘徊。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，九龍區新盤減價奏效，搶去大批二手客源，加上二手業主減幅不敵發展商，買賣雙方對造價仍有一段差距，二手市場持續受壓，若個別業主願提供較大減幅，單位亦有承接。

港島區方面，中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本周末錄1宗成交，單位為啟天閣低層C室，實用面積797方呎，採套三房間隔，望泳池及內園景，附雅致裝修。單位早前以1,699萬元放盤，最新以1,349萬元售出，累減350萬元，折合實用呎價16,926元。新買家為外區用家，原業主則於2011年5月以1,005萬元買入單位，是次沽出帳面賺344萬元或升值34%。

海怡半島套三房 6 年蝕逾百萬 另外，鴨脷洲海怡半島本周末亦錄得1宗成交。中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪透露，單位海怡半島9座中層D室，實用面積640方呎，屬套三房開則，向東享池園景及少量海景。單位於本年初以1,168萬元連租約放盤，但因有租客居住，較難安排睇樓；及至本月交吉，業主將叫價調整至980萬元，即獲用家以956萬元承接，累減212萬元，折合實用呎價14,938元。據了解，新買家見單位景觀不俗，叫價吸引，屬優質放盤，遂在未睇樓的情況下入市。原業主則於2017年以1,068萬元買入單位，是次沽出需蝕讓112萬元離場，期內貶值約12%。

至於九龍區，四大指標屋苑中只有新都城錄1宗成交。中原地產高級分區營業董事柯勇表示，本周末市場焦點仍落於同區新盤，二手市場淡靜，其中新都城最新錄1座中高層D室易手，單位實用面積420方呎，採兩房間隔，最新以600萬元沽出，平均實用呎價14,286元。業主於1997年以396萬元買入單位，現帳面賺204萬元，單位26年間升值52%。 新界區方面，新界區三大指標屋苑於本周末均未錄成交。中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖稱，區內以上車客及剛需客為主，市區新盤接連推售，造價吸引，搶去大批市場購買力，加上整體樓價繼續緩慢向下調整，影響買家入市信心，料市場觀望態度價持續濃厚。