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地產
2023-08-20 19:20:00

十大屋苑｜中原：本周末錄5宗成交 8屋苑捧蛋 1個屋苑佔4宗

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一手新盤減價搶客，二手業主需擴大議幅才能吸引買家承接，令本周末十大屋苑交投量，繼續保持單位數成交量。(資料圖片)

一手新盤減價搶客，二手業主需擴大議幅才能吸引買家承接，令本周末十大屋苑交投量，繼續保持單位數成交量。(資料圖片)

中原地產十大屋苑本周末錄得5宗成交，較上周末增加1宗，惟零成交屋苑增至8個，單位數成交量已維持16周，二手交投仍然持續低位徘徊。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，油塘新盤低價搶客，周日錄理想銷情，扣起大批市場購買力，令二手市場持續受壓，但市場上剛性需求仍高企，現時買家主力於市場尋覓筍盤，個別業主減幅較大，單位亦有承接。

港島三大指標屋苑零成交

港島區三大指標屋苑，在本周末未有錄得成交。中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，近期一手新盤以低價搶客，分散二手注意力，亦扣起大批客源，買家大多期望有較大議價空間，但港島區業主大多持貨力較強，議幅有限，短期內二手交投持續受壓。

至於九龍區四大指標屋苑中，只有黃埔花園錄得一宗成交。中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，本周末市場焦點落於油塘新盤，新盤減價奏效，搶盡市場購買力，料本月尾部分向隅客有機會陸續回流二手市場，屆時交投有望漸有起色。

天水圍藍籌屋苑嘉湖山莊，於本周末錄得4宗成交，較上周多3宗，屬近半年來周末成交宗數新高。

天水圍藍籌屋苑嘉湖山莊，於本周末錄得4宗成交，較上周多3宗，屬近半年來周末成交宗數新高。

嘉湖山莊錄4 近半年周末成交新高

新界區方面，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本周末錄得4宗成交，較上星期多3宗或300%，屬近半年來周末成交宗數新高，市場剛性需求高企，部分一手向隅客開始回流二手，主力尋覓筍盤。他又稱，屋苑本周末錄得的4宗成交，平均實用呎價均低於一萬元，包括美湖居8座中層E室，實用面積441方呎，採兩房間隔，最新於市場以415萬元易手，折合實用呎價9,410元。據悉，原業主於2010年以145萬元入市單位，現轉手帳面獲利270萬元離場，期內升值186%

中原十大屋苑周六、日成交量

地區

屋苑

周六、日

成交量

/按周升跌幅

平均實用呎()

/按周升跌幅

平均建築

呎價()

香港

太古城

0(上周1成交)

-

-

康怡花園

0(無升跌)

-

-

海怡半島

0(無升跌)

-

-

九龍

美孚新邨

0(上周1成交)

-

-

麗港城

0(無升跌)

-

-

黃埔花園

1(上周0成交)

12647(-)

10914

新都城

0(無升跌)

-

-

新界

沙田第一城

0(無升跌)

-

-

嘉湖山莊

4(+300%)

9424(+5.6%)

7150

映灣園

0(上周1成交)

-

-

 

合計

5(+25%)

-

-

註：綜合市場成交數據

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