十大屋苑｜中原：本周末錄5宗成交 8屋苑捧蛋 1個屋苑佔4宗

中原地產十大屋苑本周末錄得5宗成交，較上周末增加1宗，惟零成交屋苑增至8個，單位數成交量已維持16周，二手交投仍然持續低位徘徊。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，油塘新盤低價搶客，周日錄理想銷情，扣起大批市場購買力，令二手市場持續受壓，但市場上剛性需求仍高企，現時買家主力於市場尋覓筍盤，個別業主減幅較大，單位亦有承接。
港島三大指標屋苑零成交
港島區三大指標屋苑，在本周末未有錄得成交。中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，近期一手新盤以低價搶客，分散二手注意力，亦扣起大批客源，買家大多期望有較大議價空間，但港島區業主大多持貨力較強，議幅有限，短期內二手交投持續受壓。
至於九龍區四大指標屋苑中，只有黃埔花園錄得一宗成交。中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，本周末市場焦點落於油塘新盤，新盤減價奏效，搶盡市場購買力，料本月尾部分向隅客有機會陸續回流二手市場，屆時交投有望漸有起色。
嘉湖山莊錄4宗 近半年周末成交新高
新界區方面，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本周末錄得4宗成交，較上星期多3宗或300%，屬近半年來周末成交宗數新高，市場剛性需求高企，部分一手向隅客開始回流二手，主力尋覓筍盤。他又稱，屋苑本周末錄得的4宗成交，平均實用呎價均低於一萬元，包括美湖居8座中層E室，實用面積441方呎，採兩房間隔，最新於市場以415萬元易手，折合實用呎價9,410元。據悉，原業主於2010年以145萬元入市單位，現轉手帳面獲利270萬元離場，期內升值186%。
中原十大屋苑周六、日成交量
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地區
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屋苑
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周六、日
成交量
/按周升跌幅
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平均實用呎價(元)
/按周升跌幅
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平均建築
呎價(元)
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香港
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太古城
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0(上周1宗成交)
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-
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-
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康怡花園
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0(無升跌)
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-
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-
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海怡半島
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0(無升跌)
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-
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-
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九龍
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美孚新邨
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0(上周1宗成交)
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-
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-
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麗港城
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0(無升跌)
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-
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-
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黃埔花園
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1(上周0宗成交)
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12647(-)
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10914
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新都城
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0(無升跌)
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-
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-
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新界
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沙田第一城
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0(無升跌)
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-
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-
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嘉湖山莊
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4(+300%)
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9424(+5.6%)
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7150
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映灣園
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0(上周1成交)
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-
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-
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合計
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5(+25%)
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註：綜合市場成交數據