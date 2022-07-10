十大屋苑｜中原：本周末錄8宗成交 新界上車盤最旺

中原地產公布，十大屋苑本周末錄得8宗成交，較上周末的1宗，升7倍，惟仍有7個屋苑「零成交」，交投集中於新界區，天水圍嘉湖山莊錄4宗成交最多，其次沙田第一城，錄3宗成交，另太古城錄1宗成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末十大屋苑交投急增，是因為上周末颱風「暹芭」襲港，成交基數低所致，市況現已回復正常，本周末成交量與前周末相同。新盤持續主導樓市，二手交投低位徘徊多時，陸續有業主面對現實減價，新界中小型單位業主率先軟化減價，本周末一手市場以貨尾為主，其他大型新盤仍在收票或蘊釀開售階段，部分購買力回流二手市場尋寶，業主肯減價亦有成交。

太古城頂層特色戶減 350 萬沽

中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本周末錄得1宗買賣成交，屬銀柏閣頂層特色單位，實用面積約1,180方呎，三房套房間隔，望東九龍海景。單位原則內置閣摟樓梯，閣樓約165方呎，外連約730呎入契天台，放盤多時，最新叫價3,550萬元，最終再減350萬元，以3,200萬元市價沽出，呎價27,119元。原業主於2009年5月以1,128.1萬元買入單位，持貨13年，帳面獲利2,071.9萬元，單位期內升值約1.8倍。

九龍區四個指標屋苑「零成交」

九龍區四個指標屋苑包括美孚新邨、麗港城、黃埔花園及新都城本周末未錄得成交。中原地產高級分區營業董事柯勇指出，將軍澳日出康城新盤凱柏峰II乘第I期熱銷之勢，昨日(9日)晚上火速公布首張價單，繼續吸引捧場客，令區內二手市場繼續受壓，新都城已連續三個周末「零成交」。

第一城及嘉湖山莊減價逾 5% 獲承接

新界區方面，中原地產區域營業董事黎宗文稱，沙田第一城連錄3宗買賣成交，包括29座高層F室，實用面積約284方呎，兩房間隔，景觀開揚。原叫價530萬元，減價30萬元或約5.7%，以500萬元沽出，呎價約17,606元。

中原地產副區域營業董事伍耀祖說，嘉湖山莊本周末交投活躍，錄得4宗買賣成交，全屬減價成交，令本月累積成交增至8宗。其中賞湖居5座中層F室，實用面積約449方呎，兩房間隔，向東南。原叫價570萬元，最終減價40萬元或約7%，以530萬元沽出，呎價約11,804元。原業主於2007年12月以428.8萬元買入，持貨4年半，帳面獲利101.2萬元，單位期內升值近24%。