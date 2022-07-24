十大屋苑｜中原：本周末13宗交投 創7周新高 二手業主面對現實肯讓步

中原地產公布，十大屋苑本周末(7月23及24日)共錄得13宗成交，較上周(7月16及17日)的7宗，增加6宗或85.7%，屬7周新高。

指標屋苑表現方面，沙田第一城錄得4宗交投表現最佳；其次為鰂魚涌太古城、鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨及紅磡黃埔花園，各錄2宗成交；天水圍嘉湖山莊錄得1宗。至於「捧蛋」屋苑涉4個，為鰂魚涌康怡花園、藍田麗港城、將軍澳新都城及東涌映灣園。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末未有大型新盤開售，購買力回流二手，加上周末兩天天氣不錯，新冠肺炎疫情雖然反覆，但市民亦開始漸漸適應，睇樓活動活躍，面對美國加息因素及本港疫情問題，一手市場帶頭減價，令不少二手業主陸續面對現實，擴大議價空間吸引買家入市，令二手交投回升。

沙田第一城本月暫錄 21 宗成交

中原地產區域營業董事黎宗文稱，沙田第一城本周末錄4宗成交，較上周增3宗，其中一宗為46座中層C室，實用面積約304方呎，兩房間隔，以528萬元易手，呎價約17,368元；屋苑本月至今暫錄約21宗二手成交。

太古城兩房劈價 150 萬易手

中原地産資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本周末連錄2宗成交，較上周末錄零成交增加；包括金山閣高層E 室，實用面積約593方呎，兩房間隔，向西南望街景，附有企理裝修，於上月中以1,140萬元放盤，累減約150萬元，以990萬元沽出，呎價約16,695元。據了解，原業主於2017年以902萬元購入，現沽貨帳面僅賺88萬元或約9.8%。他補充，屋苑本月至今暫錄約11宗二手成交，實用平均呎價約19,320元，較上月同期錄約17宗減少。

黃埔花園兩房售 672 萬

中原地產分區營業經理袁顯岸指，黃埔花園本周末錄2宗成交，屋苑錄得2期11座低層H室，實用面積約389方呎，兩房間隔，以672萬元沽出，呎價約17,275元。據了解，原業主於2015年以600萬元買入，現沽貨帳面獲利72萬元或約12%。