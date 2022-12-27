十大屋苑｜中原：聖誕4日長假期錄32宗成交 創12年來同期新高

中原地產公布，十大屋苑於過去周末兩日(12月24及25日)錄得17宗成交，較對上周末(12月17及18日)的6宗，增1.83倍，創18周新高；而聖誕4天假期錄約32宗成交，創2010年以來、約12年的聖誕長假期成交新高。全數指標屋苑均錄得交投，當中以荔枝角美孚新邨最旺，周末兩日錄得5宗，4天長假期達雙位數水平，錄得10宗。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國加息放緩，中港兩地陸續放寬防疫措施，聖誕前已傳出通關利好消息，刺激買家四出睇樓比較，不少買家入市心態轉為正面，亦加快入市步伐，由於現時一手市場未有大型新盤推出，以貨尾為主，不少購買力回流二手市場，料明年經濟及樓市會逐步踏上復常之路，相信樓市小陽春已確定，若落實通關後，樓價有望成功尋底，預料明年全年樓價於谷底反彈15%。