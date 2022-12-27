十大屋苑｜中原：聖誕4日長假期錄32宗成交 創12年來同期新高

中原地產公布，十大屋苑於過去周末兩日(12月24及25日)錄得17宗成交，較對上周末(12月17及18日)的6宗，增1.83倍，創18周新高；而聖誕4天假期錄約32宗成交，創2010年以來、約12年的聖誕長假期成交新高。全數指標屋苑均錄得交投，當中以荔枝角美孚新邨最旺，周末兩日錄得5宗，4天長假期達雙位數水平，錄得10宗。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國加息放緩，中港兩地陸續放寬防疫措施，聖誕前已傳出通關利好消息，刺激買家四出睇樓比較，不少買家入市心態轉為正面，亦加快入市步伐，由於現時一手市場未有大型新盤推出，以貨尾為主，不少購買力回流二手市場，料明年經濟及樓市會逐步踏上復常之路，相信樓市小陽春已確定，若落實通關後，樓價有望成功尋底，預料明年全年樓價於谷底反彈15%。
太古城4天錄8宗成交
中原莊劍嵐透露，鰂魚涌太古城4天長假期共錄8宗成交，周末兩日則錄得3宗，包括漢宮閣高層F室，實用面積約723方呎，三房間隔，以1,230萬元沽出，呎價約17,012元。屋苑本月暫錄約19宗成交，平均實用呎價約16,214元水平。
至於同區康怡花園周末錄得1宗成交。中原楊文傑指，屋苑P座中層04室，實用面積約490方呎，兩房間隔，以758萬元易手，呎價約15,469元。康怡花園本月暫錄8宗成交，平均實用呎價約14,075元。
另外，中原盧鏡豪稱，鴨脷洲海怡半島周末錄得1宗成交，屬26座中層D室，實用面積約519方呎，兩房間隔，以739.8萬元售出，呎價約14,254元。
新都城兩房568萬易手
中原柯勇指，將軍澳新都城周末錄得1宗成交，為1期3座高層B室，實用面積約364方呎，兩房間隔，以568萬元沽出，呎價約15,604元。原業主於1996年6月以257.8萬元入市，現沽貨帳面獲利310.2萬元，單位16年升值約1.2倍。
此外，中原馮健平表示，美孚新邨4天假期錄10宗成交，周末錄得5宗，成交包括百老匯街89號低層B室，實用面積約914方呎，三房套間隔，以920萬元沽出，呎價約10,066元；屋苑本月迄今錄得約34宗成交。
沙田第一城兩房呎售1.56萬
新界區方面，中原黎宗文說，沙田第一城本月迄今暫錄約16宗成交，4天假期共錄4宗成交，而周末則錄得3宗，包括36座高層C室，實用面積約307方呎，兩房間隔，以480萬元易手，呎價約15,635元。
中原伍耀祖指，天水圍嘉湖山莊周末錄得1宗成交，4天假期累錄4宗，包括翠湖居1座高層G室，實用面積約548方呎，三房間隔，日前議價後以560萬元成交，呎價約10,219元。據了解，原業主於2006年4月以145萬元入市，現沽貨帳面賺415萬元或近2.9倍。