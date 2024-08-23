十大屋苑｜中原：靜候聯儲局下月減息 周末睇樓量3周於370組徘徊

中原地產十大屋苑本周末錄得378組睇樓預約，與上周379組相若，已連續3個星期持平於約370組的水平。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，全城靜候聯儲局下月議息會否啟動減息，市場觀望氣氛愈趨濃厚，買家入市態度非常審慎，加上多個新盤部署登場，本周末亦有港島東新盤首輪開售，搶去部份購買力及焦點，二手市場維持淡靜。然而市場普遍預期聯儲局下月大機會減息，個別買家偷步入市，減價筍盤亦有承接，預計減息落實後，樓市將有改善。

太古城買家多為用家

港島區方面，中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，受減息等利好消息帶動，太古城本月交投較活躍，8月暫錄20宗成交，已超越上月全月宗數，平均實用呎價約1.4萬元。周末區內雖然有新盤開售，但因屋苑現時買家多為用家，對戶型及面積的要求與新盤稍有不同，料二手買賣不會受太大影響，本周末睇樓人數及叫價稍微回升，錄25組預約，按周升4.2%，每呎實用叫價報17,200元。

中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，買賣雙方持續拉鋸，康怡花園自月中起未錄得成交，本月暫錄7宗，平均實用呎價12,814元。本周末區內有新盤開售，鄰近地鐵站及太古坊商業區，位置便利，租賃回報亦有保證，搶去上車客及投資者目光，康怡花園本周末睇樓預約錄30組，按周少10組，錄25%跌幅，每呎實用叫價則未有變化，維持約13,400元水平。