十大屋苑｜中原：靜候聯儲局下月減息 周末睇樓量3周於370組徘徊

中原地產十大屋苑本周末錄得378組睇樓預約，與上周379組相若，已連續3個星期持平於約370組的水平。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，全城靜候聯儲局下月議息會否啟動減息，市場觀望氣氛愈趨濃厚，買家入市態度非常審慎，加上多個新盤部署登場，本周末亦有港島東新盤首輪開售，搶去部份購買力及焦點，二手市場維持淡靜。然而市場普遍預期聯儲局下月大機會減息，個別買家偷步入市，減價筍盤亦有承接，預計減息落實後，樓市將有改善。
太古城買家多為用家
港島區方面，中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，受減息等利好消息帶動，太古城本月交投較活躍，8月暫錄20宗成交，已超越上月全月宗數，平均實用呎價約1.4萬元。周末區內雖然有新盤開售，但因屋苑現時買家多為用家，對戶型及面積的要求與新盤稍有不同，料二手買賣不會受太大影響，本周末睇樓人數及叫價稍微回升，錄25組預約，按周升4.2%，每呎實用叫價報17,200元。
中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，買賣雙方持續拉鋸，康怡花園自月中起未錄得成交，本月暫錄7宗，平均實用呎價12,814元。本周末區內有新盤開售，鄰近地鐵站及太古坊商業區，位置便利，租賃回報亦有保證，搶去上車客及投資者目光，康怡花園本周末睇樓預約錄30組，按周少10組，錄25%跌幅，每呎實用叫價則未有變化，維持約13,400元水平。
美孚新邨周末睇樓量升一成
九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本月至今暫錄15宗成交，與上月全月16宗交投只差1宗，可見交投向好，本月平均實用呎價則進一步下調至9,336元，按月跌幅2.3%。本周末未有九龍市區全新盤推售，客源留守二手市場，美孚新邨本周末睇樓量錄55組預約，按周升一成，每呎實用叫價則向下調整至10,900元，有望刺激買家加快入市。
中原地產蔚藍灣畔第二分行經理關偉豪表示，新都城本月至今暫錄6宗成交，有望追平上月全月9宗交投量，平均實用呎價最新報12,995元，按月微跌0.8%。本周末有港島區上車新盤開售，略為搶去部份上車客源，令區內本周末睇樓氣氛平平。新都城本周末睇樓量維持30組預約，每呎實用叫價則微跌至15741元。
嘉湖山莊本月交投跌六成
新界區方面，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城本月暫錄約12宗成交，平均實用呎價約13,130元水平，對比上月全月錄約14宗相若，近期整體觀望氣氛較濃厚，大多等待下月美國議息結果公布後再作決定，睇樓氣氛較平淡，屋苑本週末維持約45組睇樓量，部份買家仍積極於市場尋覓筍盤入市，若業主進一步擴大議價空間，單位亦有承接。
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，市場觀望聯儲局會否於下月啟動減息，現時買家態度非常審慎，不會貿然入市，以致交投十分淡靜。嘉湖山莊本月至今只錄得10宗買賣成交，較上月大跌近6成，平均實用亦跌穿8,000元，每呎僅7,921元，回到2月撤辣前的水平。嘉湖山莊本周末預約睇樓量未有大變化，維持於約60組低水平，每呎實用叫價則再下調1.1%至8,900元水平。相信要待美國落實減息行動，交投才有望見起色。