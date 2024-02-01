十大屋苑｜中原：1月成交量見10個月新高 呎價7屋苑報跌 美孚新邨連續3個月失守萬元

二手交投有所加快，據中原地產統計，十大屋苑於1月份共錄得165宗成交，較去年12月的156宗，增9宗或5.8%，創去年3月後、近10個月新高。

成交量方面，鰂魚涌太古城按月大增10宗或62.5%表現最佳，其餘錄得升幅屋苑包括荔枝角美孚新邨、藍田麗港城、沙田第一城及天水圍嘉湖山莊，升幅介乎10%至29.2%；表現最曳為鴨脷洲海怡半島，僅錄8宗，按月少5宗或62.5%，另鰂魚涌康怡花園、紅磡黃埔花園及東涌映灣園則按月跌8.3%至38.5%；將軍澳新都城則無升跌，錄得11宗。

呎價方面，升幅最大為黃埔花園，月內漲3.1%至12,734元，而美孚新邨及嘉湖山莊各升0.1%及0.4%；其餘7個屋苑均回落，跌幅介乎0.5%至6.5%，最差為麗港城，月內挫6.5%至10,757元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，去年底美國宣佈加息周期完結，更預告今年有機會開始減息，本港政府亦宣布暫停賣住宅地，釋出救市訊號，整體市場氣氛逐漸轉好，增強買家入市信心，剛性需求持續高企下，不少買家開始出動尋覓筍盤，希望趁樓價低位入市，加上本月一手市場欠缺大型新盤焦點，購買力回流二手，部分業主亦面對現實，擴大議幅，推動交投增加，惟近期開始受節日氣氛影響，交投步伐開始轉慢。