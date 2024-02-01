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地產
2024-02-01 09:00:00

十大屋苑｜中原：1月成交量見10個月新高 呎價7屋苑報跌 美孚新邨連續3個月失守萬元

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十大屋苑｜中原：1月成交量見10個月新高 呎價7屋苑報跌 美孚新邨連續3個月失守萬元

十大屋苑｜中原：1月成交量見10個月新高 呎價7屋苑報跌 美孚新邨連續3個月失守萬元

二手交投有所加快，據中原地產統計，十大屋苑於1月份共錄得165宗成交，較去年12月的156宗，增9宗或5.8%，創去年3月後、近10個月新高。

成交量方面，鰂魚涌太古城按月大增10宗或62.5%表現最佳，其餘錄得升幅屋苑包括荔枝角美孚新邨、藍田麗港城、沙田第一城及天水圍嘉湖山莊，升幅介乎10%29.2%；表現最曳為鴨脷洲海怡半島，僅錄8宗，按月少5宗或62.5%，另鰂魚涌康怡花園、紅磡黃埔花園及東涌映灣園則按月跌8.3%38.5%；將軍澳新都城則無升跌，錄得11宗。

呎價方面，升幅最大為黃埔花園，月內漲3.1%12,734元，而美孚新邨及嘉湖山莊各升0.1%0.4%；其餘7個屋苑均回落，跌幅介乎0.5%6.5%，最差為麗港城，月內挫6.5%10,757元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，去年底美國宣佈加息周期完結，更預告今年有機會開始減息，本港政府亦宣布暫停賣住宅地，釋出救市訊號，整體市場氣氛逐漸轉好，增強買家入市信心，剛性需求持續高企下，不少買家開始出動尋覓筍盤，希望趁樓價低位入市，加上本月一手市場欠缺大型新盤焦點，購買力回流二手，部分業主亦面對現實，擴大議幅，推動交投增加，惟近期開始受節日氣氛影響，交投步伐開始轉慢。

十大屋苑｜中原：1月成交量見10個月新高 呎價7屋苑報跌 美孚新邨連續3個月失守萬元

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太古城累錄26宗買賣

港島區方面，中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運指，太古城1月份錄26宗成交，較上月錄16宗大幅增加62.5%，平均實用呎價約14,885元水平，按月跌約1.7%。屋苑最新錄得翠榕閣極高層A室，實用面積約1,114方呎，三房連套房及工人房間隔，坐向東北，望東九龍及鯉魚門一帶海景。去年7月以2,400萬元放盤，累減470萬元，1,930萬元沽出，呎價約17,325元。據悉，新買家為用家。原業主於2006年以860萬元購入單位，是次沽貨帳面獲利1,070萬元，單位18年間升值約1.2倍。

另外，中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑稱，康怡花園1月份暫錄約4宗成交，較上月錄約6宗下跌約33.3%，實用呎價徘徊約13,561元水平，較上月跌約5.1%。市場憧憬新一份《財政預算案》有機會推出新一輪提振樓市措施，買賣雙方均靜待新變數，交投相當淡靜，加上近日節日氣氛逐漸轉濃，料亦會影響睇樓活動。

美孚新邨呎價徘徊9608

九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平說，美孚新邨1月全月錄得31宗成交，創10個月新高，按月反彈約29.2%；平均實用呎價徘徊約9,608元，已連續3個月低於萬元水平，反映區內業主出貨意欲高，見市況持續向下亦陸續面對現實減價沽貨；而買家亦樂見市區藍籌屋苑呎價不用萬元，親身入區參觀睇樓後感吸引亦會加快入市決定，令屋苑交投重上升軌。

中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園1月最終錄得16宗買賣，按月下跌約38.5%，全因平價及細價筍盤早於上月已被市場快速吸納，買賣雙方需時討價還價，因為成交步伐略為放慢。屋苑本月平均實用呎價則回升至約12,734元水平，按月升幅達3.1%。下月底將公布新一份《財政預算案》，市場期望有新樓市措施，令現階段大市氣氛偏向觀望。

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沙田第一城交投按月增15%

新界區方面，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，近期一手欠焦點，二手交投氣氛向好，不少買家積極於市場尋覓筍盤，帶動交投，屋苑1月份錄15宗成交，較上月錄13宗增加15.4%；平均實用呎價約12,325元水平，近期臨近歲晚，觀望氣氛濃厚，亦有業主買家開始準備過年，影響睇樓活動，料下月受節日氣氛影響，交投持續低位橫行。

中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，樓價已大幅回調，今年息口有望回落，大市逐步回穩，令買家重拾入市意欲，隨著區內新盤銷情告一段落，購買力回流二手，加上傳統上農曆新年前買家會偷步入市，帶動嘉湖山莊交投回升。1月份共錄得32宗成交，按月增約28%，成交量創去年3月後、10個月新高，平均實用呎價約8,206元，按月回升0.4%。現時買家只肯低價入市，樓價走勢向下，本月「3字頭」成交有11宗，比上月增加1.2倍。下月為農曆新年月，加上新一份《財政預算案》月底公布，市場憧憬樓市變局，態度觀望，預計2月交投氣氛平靜。

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