十大屋苑｜中原：1月錄279宗成交 按月增32% 料小陽春格局延續

樓市踏入2023年氣氛轉好，十大屋苑交投亦轉旺。據中原地產統計，十大屋苑1月份合共錄得279宗成交，按月增31.6%，創9個月新高；若與去年農曆新年月(2022年2月)錄得的153宗相比，更大升82.4%，反映樓市極速反彈。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月初中港兩地正式通關，防疫措施亦大幅放寬，樓市氣氛即時大逆轉，加上市場料美國加息步伐將持續放慢，買家恢復入市信心，紛紛趕農曆新年前偷步入市，購買力回歸，帶動本月一手貨尾及二手交投均節節上升，樓市全面復常，料小陽春格局將延續。
太古城錄40宗成交 創19個月新高
中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運指，鰂魚涌太古城1月錄得40宗成交，按月上揚53.8%，並已升穿去年4月份37宗高位，而單月成交量更創2021年7月後、19個月新高；期內平均實用呎價報16,519元，按月升3.7%。
至於同區康怡花園，中原地產康怡康安街分行首席分區經理楊文傑稱，1月錄得18宗成交，按月大增80%，平均實用呎價報15,517元，按月亦漲9.3%。自本月8日中港恢復首階段通關後，康怡花園成交轉旺，通關後屋苑成交量追落後，即使農曆新年假期期間亦錄得2宗成交，買賣雙方對後市感樂觀。
美孚新邨交投按月少三成
中原地產西九龍美孚3期分行高級資深分區營業經理黃惠霞透露，荔枝角美孚新邨1月份錄得32宗成交，按月減少30.4%，全因細價平盤早於上月被市場消化，成交步伐難免略為放慢，加上農曆新年長假期令買賣雙方暫時擱置睇樓活動，令區內交投進一步放慢；平均實用呎價則重拾升軌，最新報約11,095元，按月升6%。
中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇說，將軍澳新都城1月錄得20宗成交，按月多33.3%；平均實用呎價升5.4%，最新報約14,805元。屋苑本月交投價量齊升，相信下月旺勢持續。
嘉湖山莊呎價仍未能突破1萬元水平
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊1月錄得36宗買賣，按月多3宗，成交量連升兩個月，創9個月新高。超筍盤已不再，成交價陸續回升，1月平均實用呎價約9,691元，按月微升0.5%，相比去年10月低位則已增1.2%。即使1月有農曆新年長假，但成交並未減少，可見買家入市心態強勁，料2月樓市將正式迎來小陽春，購買力爆發。
中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文指，沙田第一城本月錄39宗成交，按月上揚77.3%，受利好消息刺激，不少買家加快入市步伐，怕遲買會貴，部分業主亦開始收窄議價空間，現時買家入市態積極，料旺市可持續至下月
嘉湖山莊呎價仍未能重上萬元水平
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊1月錄得36宗買賣，按月多3宗，成交量連升兩個月，創9個月新高。超筍盤已不再，成交價陸續回升，1月平均實用呎價約9,691元，按月微升0.5%，相比去年10月低位則已增1.2%。即使1月有農曆新年長假，但成交並未減少，可見買家入市心態強勁，料2月樓市將正式迎來小陽春，購買力爆發。
中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文指，沙田第一城本月錄39宗成交，按月上揚77.3%，受利好消息刺激，不少買家加快入市步伐，怕遲買會貴，部分業主亦開始收窄議價空間，現時買家入市態積極，料旺市可持續至下月。