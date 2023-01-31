十大屋苑｜中原：1月錄279宗成交 按月增32% 料小陽春格局延續

樓市踏入2023年氣氛轉好，十大屋苑交投亦轉旺。據中原地產統計，十大屋苑1月份合共錄得279宗成交，按月增31.6%，創9個月新高；若與去年農曆新年月(2022年2月)錄得的153宗相比，更大升82.4%，反映樓市極速反彈。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月初中港兩地正式通關，防疫措施亦大幅放寬，樓市氣氛即時大逆轉，加上市場料美國加息步伐將持續放慢，買家恢復入市信心，紛紛趕農曆新年前偷步入市，購買力回歸，帶動本月一手貨尾及二手交投均節節上升，樓市全面復常，料小陽春格局將延續。

太古城錄 40 宗成交 創 19 個月新高

中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運指，鰂魚涌太古城1月錄得40宗成交，按月上揚53.8%，並已升穿去年4月份37宗高位，而單月成交量更創2021年7月後、19個月新高；期內平均實用呎價報16,519元，按月升3.7%。

至於同區康怡花園，中原地產康怡康安街分行首席分區經理楊文傑稱，1月錄得18宗成交，按月大增80%，平均實用呎價報15,517元，按月亦漲9.3%。自本月8日中港恢復首階段通關後，康怡花園成交轉旺，通關後屋苑成交量追落後，即使農曆新年假期期間亦錄得2宗成交，買賣雙方對後市感樂觀。