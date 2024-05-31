十大屋苑｜中原：5月錄155宗成交 按月再挫15.8% 僅3屋苑錄升幅

中原地產十大屋苑5月錄155宗成交，較上月再跌15.8%，連跌兩個月。十大屋苑中僅嘉湖山莊、沙田第一城及新都城錄升幅，其餘均錄跌幅。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，5月份樓市正步入正常期，撤辣後3個月，新盤市場紛紛以低價搶客，一手已售出逾7,000個單位，套現近900億元，消耗大批購買力，而二手業主減幅有限，近月被搶去市場焦點，本周末預約睇樓量錄約393組，較上星期跌約7.7%，主要是本周末颱風來襲，天雨影響睇樓活動，部分預約延期，料影響交投。
港島3屋苑價量齊跌
港島區方面，三個指標屋苑的交投均價量齊跌，當中康怡花園的跌幅最大，成交宗數按月跌54.5%。中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島本月錄11宗買賣成交，平均實用呎價13,688元，分別按月錄21.4%及3.6%跌幅。本周受天氣影響，睇樓氣氛稍為放緩，錄30組睇樓預約，較上周少5組，每呎實用叫價則微升0.03%，報16,819元。
中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城5月錄19宗買賣成交，按月下跌逾36.7%，平均實用呎價13,757元，亦錄逾一成跌幅。成交主要集中於下半月，因業主見二手靜局，陸續面對現實，開始願意擴大議幅以吸引買家入市。因預計有驟雨，屋苑本周末睇樓氣氛平平，錄25組睇樓預約，每呎實用叫價17,800元。
美孚新邨呎價叫價1.13萬
九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第一分行區域營業經理林家傑表示，美孚新邨本月全月錄得21宗成交，已是九龍區四大藍籌屋苑當中交投量最高的屋苑，惟按月仍下挫27.6%，平均實用呎價亦下調至9,700元水平，再次跌穿萬元關口，按月跌幅4.4%，可謂價量齊跌。隨著細價盤被吸納，屋苑每呎實用叫價重上升軌，最新報11,300元，睇樓氣氛略為下降，美孚新邨本周末睇樓量僅錄45組預約，料交投平平。
中原地產將軍澳蔚藍灣畔分行經理關偉豪表示，新都城是本月惟一一個九龍屋苑之交投量不跌反升，5月份錄得10宗成交，按月升42.9%，惟平均實用呎價仍下跌4.1%，最新報13,985元。本周末雖未有大型新盤作首輪開售，但市場上仍有多個貨尾新盤推出不同優惠吸客，二手睇樓氣氛平平。新都城本周末睇樓量維持40組預約，每呎實用叫價則微跌至16,075元。
沙田第一城睇樓量按周少10%
新界區方面，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，本月股市向好，帶動入市氣氛，買家對入市信心持續高企，沙田第一城本月錄約21宗二手成交，較上月錄12宗增加75%，平均實用呎價約13,177元水平，較上月微升1.6%，價量齊升，近期部分一手向隅客回流二手，加上不少業主亦願意擴大議價空間，推動交投，屋苑本周末錄約45組睇樓量，按週減少10%，主要是天氣不穩，部分睇樓預約延期或取消，料亦會影響交投。
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊5月錄得30宗買賣成交，較4月19宗回升57.9%，最新平均實用呎價8,671元，按月升2.9%。由於4月交投回氣，業主不得不面對現實擴大議價空間，平盤重現，帶動5月交投再次回升，相信只要業主肯減價，市場仍有承接。租務市場開始進入旺季，5月份嘉湖山莊錄得約49宗租賃成交，平均實用呎租約23.5元。周末預約睇樓量方面，鑑於颱風來襲，料本周末狂風驟雨，影響睇樓活動，嘉湖山莊周末預約睇樓量按周回落逾14%至60組，每呎叫價則持平於9,500元水平。