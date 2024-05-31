十大屋苑｜中原：5月錄155宗成交 按月再挫15.8% 僅3屋苑錄升幅

中原地產十大屋苑5月錄155宗成交，較上月再跌15.8%，連跌兩個月。十大屋苑中僅嘉湖山莊、沙田第一城及新都城錄升幅，其餘均錄跌幅。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，5月份樓市正步入正常期，撤辣後3個月，新盤市場紛紛以低價搶客，一手已售出逾7,000個單位，套現近900億元，消耗大批購買力，而二手業主減幅有限，近月被搶去市場焦點，本周末預約睇樓量錄約393組，較上星期跌約7.7%，主要是本周末颱風來襲，天雨影響睇樓活動，部分預約延期，料影響交投。

港島 3 屋苑價量齊跌

港島區方面，三個指標屋苑的交投均價量齊跌，當中康怡花園的跌幅最大，成交宗數按月跌54.5%。中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島本月錄11宗買賣成交，平均實用呎價13,688元，分別按月錄21.4%及3.6%跌幅。本周受天氣影響，睇樓氣氛稍為放緩，錄30組睇樓預約，較上周少5組，每呎實用叫價則微升0.03%，報16,819元。

中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城5月錄19宗買賣成交，按月下跌逾36.7%，平均實用呎價13,757元，亦錄逾一成跌幅。成交主要集中於下半月，因業主見二手靜局，陸續面對現實，開始願意擴大議幅以吸引買家入市。因預計有驟雨，屋苑本周末睇樓氣氛平平，錄25組睇樓預約，每呎實用叫價17,800元。