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2023-05-31 18:30:00

十大屋苑｜中原：5月錄94宗成交 按月大跌37.3% 創近5年新低

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中原十大屋苑5月共錄94宗買賣，按月大跌37.3%，當中只有映灣園宗數上升，創2018年10月(錄75宗)後近5年新低。(資料圖片)

中原十大屋苑5月共錄94宗買賣，按月大跌37.3%，當中只有映灣園宗數上升，創2018年10月(錄75宗)後近5年新低。(資料圖片)

中原十大屋苑5月共錄得94宗成交，跌穿不足百宗水平，較上月150宗跌37.3%，僅得映灣園宗數上升，以及新都城宗數無升跌，其餘8個屋苑成交量均報下跌，跌幅由6.3%64.3%不等，創1810(75)後近5年新低。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本港跟隨美國加息，買家入市態度較為觀望，加上本月市場聚焦一手新盤，二手注意力難免被分散，而近日股市較為波動，恒指由早前2萬多點跌至近期約1.8萬點，亦影響買家入市意欲。不過，近期亦有部分投資者有意套股換樓，物業將再次成為投資者的避險工具。

港島區方面，中原地產康怡康安街分行首席分區經理楊文傑表示，近期市場以一手主導，加息後亦有不少業主對入市感猶豫，需較多時間考慮。其中康怡花園5月共錄7宗成交，按月跌46.2%，平均實用呎價錄約15,209元水平。他指出，不少買家希望業主提高議價空間，但大多未能配合，令交投陷入膠著。

中原地產港島西南區副區域營業經理盧鏡豪表示，海怡半島本月共錄約5宗成交，較上月錄14宗大跌64.3%，屬1812(5)後新低宗數。加息後買家對入市較為觀望，大多期望較大議價空間，惟普遍業主未能配合，加上市場焦點落於一手，價錢吸引亦提供不同的置業優惠，冰封二手交投。

美孚新邨5月份僅錄13宗成交，按月急跌43.5%，平均呎價則按月升4.1%，呈量跌價升居面。(資料圖片)

美孚新邨5月份僅錄13宗成交，按月急跌43.5%，平均呎價則按月升4.1%，呈量跌價升居面。(資料圖片)

美孚新邨量跌價升

九龍區方面，中原西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨5月份最終僅錄得13宗成交，比上月急跌43.5%，平均實用呎價則升至11,880元，按月升幅4.1%，交投呈量跌價升局面。區內二手業主普遍持貨能力極高，議價空間亦有限，買家則期望入市大幅降價筍盤，買賣雙方的造價差距明顯，令交投陷入膠著狀態。

中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，新都城本月交投價量齊跌，全月僅錄7宗買賣，與上月一樣，繼續於低位橫行，平均實用呎價亦跌至16,077元，按月跌幅達6.6%

至於新界區方面，中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城5月共錄約7宗成交，平均實用呎價約17,022元水平，較上月錄13宗大跌46.2%，創1810(7)後近5年新低。本月受大埔區一手新盤影響，搶去大批購買力，加上普遍業主對叫價偏向進取，買家對入市較為觀望，料6月部分一手向隅客回流二手，交投或會有起色。

嘉湖山莊5月份錄14宗買賣，較4月大跌近四成，屬極低迷水平，平均呎價亦由前兩個月1萬元水平，回落至9,891元。 (資料圖片)

嘉湖山莊5月份錄14宗買賣，較4月大跌近四成，屬極低迷水平，平均呎價亦由前兩個月1萬元水平，回落至9,891元。 (資料圖片)

嘉湖山莊交投極低迷 呎價跌

中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊5月錄得14宗買賣，較4月大跌近四成，屬極低迷水平，平均實用呎價亦由前兩個月1萬元水平，回落至9,891元，按月下跌4.1%。月初美國及香港同步加息，對買家入市意欲造成直接影響，加上新盤連場，進一步打擊二手市場，嘉湖山莊睇樓量亦驟減，亦影響成交。鄰區屯門新盤剛公布首張價單，短期內開售，凍結市場大批購買力，預計6月二手交投難有起色。

十大屋苑5月成交統計 

地區

屋苑

5月成交量

/按月變幅

4月成交量

 

5月平均實用呎價()/按月變幅

4月平均實用呎

()

港島

太古城

8(-60%)

20

16760(-3.1%)

17300

康怡花園

7(-46.2%)

13

15209(-0.9%)

15351

海怡半島

5(-64.3%)

14

16482(-0.1%)

16501

九龍

美孚新邨

13(-43.5%)

23

11880(+4.1%)

11415

麗港城

10(-28.6%)

14

13296(+1.1%)

13148

黃埔花園

15(-6.3%)

16

14791(+5.9%)

13969

新都城

7(無升跌)

7

16077(-6.6%)

17208

新界

沙田第一城

7(-46.2%)

13

17022(+5.6%)

16123

嘉湖山莊

14(-39.1%)

23

9891(-4.1%)

10319

映灣園

8(+14.2%)

7

11892(+4.1%)

11424

 

合計

94(-37.3%)

150

-

-

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