十大屋苑｜中原：5月錄94宗成交 按月大跌37.3% 創近5年新低

中原十大屋苑5月共錄得94宗成交，跌穿不足百宗水平，較上月150宗跌37.3%，僅得映灣園宗數上升，以及新都城宗數無升跌，其餘8個屋苑成交量均報下跌，跌幅由6.3%至64.3%不等，創18年10月(錄75宗)後近5年新低。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本港跟隨美國加息，買家入市態度較為觀望，加上本月市場聚焦一手新盤，二手注意力難免被分散，而近日股市較為波動，恒指由早前2萬多點跌至近期約1.8萬點，亦影響買家入市意欲。不過，近期亦有部分投資者有意套股換樓，物業將再次成為投資者的避險工具。
港島區方面，中原地產康怡康安街分行首席分區經理楊文傑表示，近期市場以一手主導，加息後亦有不少業主對入市感猶豫，需較多時間考慮。其中康怡花園5月共錄7宗成交，按月跌46.2%，平均實用呎價錄約15,209元水平。他指出，不少買家希望業主提高議價空間，但大多未能配合，令交投陷入膠著。
中原地產港島西南區副區域營業經理盧鏡豪表示，海怡半島本月共錄約5宗成交，較上月錄14宗大跌64.3%，屬18年12月(錄5宗)後新低宗數。加息後買家對入市較為觀望，大多期望較大議價空間，惟普遍業主未能配合，加上市場焦點落於一手，價錢吸引亦提供不同的置業優惠，冰封二手交投。
美孚新邨量跌價升
九龍區方面，中原西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨5月份最終僅錄得13宗成交，比上月急跌43.5%，平均實用呎價則升至11,880元，按月升幅4.1%，交投呈量跌價升局面。區內二手業主普遍持貨能力極高，議價空間亦有限，買家則期望入市大幅降價筍盤，買賣雙方的造價差距明顯，令交投陷入膠著狀態。
中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，新都城本月交投價量齊跌，全月僅錄7宗買賣，與上月一樣，繼續於低位橫行，平均實用呎價亦跌至16,077元，按月跌幅達6.6%。
至於新界區方面，中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城5月共錄約7宗成交，平均實用呎價約17,022元水平，較上月錄13宗大跌46.2%，創18年10月(錄7宗)後近5年新低。本月受大埔區一手新盤影響，搶去大批購買力，加上普遍業主對叫價偏向進取，買家對入市較為觀望，料6月部分一手向隅客回流二手，交投或會有起色。
嘉湖山莊交投極低迷 呎價跌
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊5月錄得14宗買賣，較4月大跌近四成，屬極低迷水平，平均實用呎價亦由前兩個月1萬元水平，回落至9,891元，按月下跌4.1%。月初美國及香港同步加息，對買家入市意欲造成直接影響，加上新盤連場，進一步打擊二手市場，嘉湖山莊睇樓量亦驟減，亦影響成交。鄰區屯門新盤剛公布首張價單，短期內開售，凍結市場大批購買力，預計6月二手交投難有起色。
十大屋苑5月成交統計
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地區
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屋苑
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5月成交量
/按月變幅
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4月成交量
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5月平均實用呎價(元)/按月變幅
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4月平均實用呎
價(元)
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港島
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太古城
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8(-60%)
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20
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16760(-3.1%)
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17300
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康怡花園
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7(-46.2%)
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13
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15209(-0.9%)
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15351
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海怡半島
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5(-64.3%)
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14
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16482(-0.1%)
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16501
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九龍
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美孚新邨
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13(-43.5%)
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23
|
11880(+4.1%)
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11415
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麗港城
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10(-28.6%)
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14
|
13296(+1.1%)
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13148
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黃埔花園
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15(-6.3%)
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16
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14791(+5.9%)
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13969
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新都城
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7(無升跌)
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7
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16077(-6.6%)
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17208
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新界
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沙田第一城
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7(-46.2%)
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13
|
17022(+5.6%)
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16123
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嘉湖山莊
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14(-39.1%)
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23
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9891(-4.1%)
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10319
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映灣園
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8(+14.2%)
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7
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11892(+4.1%)
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11424
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合計
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94(-37.3%)
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150
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