十大屋苑｜中原：6月交投見撤辣後新低 上半年錄1147宗 呎價五升五跌

樓市撤辣效應消退，十大屋苑交投持續淡靜。據中原地產統計，十大屋苑6月份暫錄129宗成交，按月再跌24.1%，創撤辣後新低。總結2024年上半年，十大屋苑合共錄得1,147宗成交，較去年下半年的716宗，上升逾六成。當中僅康怡花園錄得跌幅，期內錄得44宗成交，按月少2宗或4.3%；其餘9個屋苑均報升，升幅介乎20.8%至95.3%，表現最好為黃埔花園，期內錄得125宗成交，大增61宗或95.3%。

至於呎價方面則好壞參半，一半屋苑的呎價於上半年錄得升幅，幅度由0.7%至8.6%不等；當中嘉湖山莊由去年底8,173元，回升8.6%至8,875元。餘下一半屋苑跌幅介乎4.7%至11.1%；表現最曳為海怡半島，呎價失守1.3萬元關，最新報12,989元，較去年底14,619元跌11.1%。

周末預約睇樓量接周升近 2%

中原指，本周末適逢七一回歸假期，整體睇樓氣氛回升，錄得380組預約，按周上升1.9%，三天連假則合共錄512組預約。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2月底政府全面撤銷樓市辣招，市場隨即迎來大轉勢，十大屋苑3月份成交量更創3年新高，達371宗。期後，在新盤夾擊以及銀行逐步收緊按揭的情況下，第二季末雖然面臨考驗，但整體發展仍然向好，相信在息口見頂，以及內地推出多項樓市救市措施等利好消息下，樓價於下半年或會迎來轉機。