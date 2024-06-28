十大屋苑｜中原：6月交投見撤辣後新低 上半年錄1147宗 呎價五升五跌

樓市撤辣效應消退，十大屋苑交投持續淡靜。據中原地產統計，十大屋苑6月份暫錄129宗成交，按月再跌24.1%，創撤辣後新低。總結2024年上半年，十大屋苑合共錄得1,147宗成交，較去年下半年的716宗，上升逾六成。當中僅康怡花園錄得跌幅，期內錄得44宗成交，按月少2宗或4.3%；其餘9個屋苑均報升，升幅介乎20.8%至95.3%，表現最好為黃埔花園，期內錄得125宗成交，大增61宗或95.3%。
至於呎價方面則好壞參半，一半屋苑的呎價於上半年錄得升幅，幅度由0.7%至8.6%不等；當中嘉湖山莊由去年底8,173元，回升8.6%至8,875元。餘下一半屋苑跌幅介乎4.7%至11.1%；表現最曳為海怡半島，呎價失守1.3萬元關，最新報12,989元，較去年底14,619元跌11.1%。
周末預約睇樓量接周升近2%
中原指，本周末適逢七一回歸假期，整體睇樓氣氛回升，錄得380組預約，按周上升1.9%，三天連假則合共錄512組預約。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2月底政府全面撤銷樓市辣招，市場隨即迎來大轉勢，十大屋苑3月份成交量更創3年新高，達371宗。期後，在新盤夾擊以及銀行逐步收緊按揭的情況下，第二季末雖然面臨考驗，但整體發展仍然向好，相信在息口見頂，以及內地推出多項樓市救市措施等利好消息下，樓價於下半年或會迎來轉機。
太古城平均呎價報1.44萬
港島區方面，中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運指，太古城6月份交投氣氛與上月相若，錄得24宗二手成交，按月減少2宗，當中不乏長情業主伺機沽貨套現，因早年買入價低，因此減價幅度亦較大，平均實用呎價報14,403元。本周末適逢七一回歸假期，睇樓人數增8.7%，錄25組預約；三天假期共錄40組預約。
中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪稱，年內減息預期升溫，不少用家轉買為租以觀望後市，海怡半島6月份二手成交宗數及呎價均錄輕微跌幅，暫錄10宗，按月回落16.7%；平均實用呎價亦跌5%，至12,989元。海怡半島本周末錄30組睇樓預約，連同七一假期則合共有50組，每方呎實用叫價於1.6萬元水平徘徊。
麗港城6月交投急跌35%
九龍區方面，中原地產麗港城分區營業經理洪金興說，麗港城6月份錄得11宗成交，較5月份17宗急跌35.3%，成九龍區四大指標屋苑跌幅最大的屋苑；平均實用呎價亦跟隨下跌至10,966元，按月降0.6%，交投表現價量齊跌。麗港城本周末睇樓量錄50組預約，與上周末一樣，七一回歸三天假期則錄得60組預約。
中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園本月迄今錄得13宗成交，較上月19宗下跌逾三成；平均實用呎價徘徊於12,546元。睇樓量方面，本周末未有全新盤開售，二手屋苑睇樓氣氛明顯好轉，黃埔花園本周末睇樓量錄35組預約，雖仍處於低位，但已較上周回升16.7%，七一回歸三天假期則錄得45組預約，料交投平穩。
沙田第一城6月價量齊跌
新界區方面，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，樓市踏入平穩期，沙田第一城本月暫錄約18宗買賣，較上月同期略為減少14.3%；平均實用呎價約12,869元水平，亦較上月跌約2.7%，價量齊跌，現時整體入市氣氛仍屬正面，不少買家積極於市場尋覓筍盤，當中部分業主願擴大議價空間，有望帶動交投，屋苑本周末錄約45組睇樓量，較上星期無升跌，3天長假期錄約65組睇樓量。
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖稱，嘉湖山莊6月份暫錄13宗成交，較上月大挫約56.7%；平均實用呎價約8,875元。買家入市態度傾向審慎，加上新盤市場低價搶客，分散二手客源。嘉湖山莊本周末預約睇樓量仍然平靜，錄約60組預約，與上周相若，3天假期錄約90組睇樓量，每方呎實用叫價維持於9500元水平。