十大屋苑｜中原：7月錄95宗成交 見5年新低 一個屋苑價量齊升？

二手市場氣氛低迷，十大屋苑交投持續回落。據中原地產統計，十大屋苑7月份合共錄得95宗成交，較上月的98宗減少3宗或3.1%，數字連跌5個月，創2018年10月的75宗後、近5年新低，並已連續2個月錄得低於100宗成交量。

十大屋苑7月份合共錄得95宗成交，較上月的98宗減少3宗或3.1%，數字連跌5個月。

此外，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪透露，鴨脷洲海怡半島7月份暫錄12宗成交，較上月的6宗急增1倍，平均呎價約15,412元，按月升約1.1%。當中約一半成交於下半月完成，反映市場上有不少買家趁淡市出動，尋覓筍盤，若業主願意加大議價空間，單位亦有承接。

中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運指，鰂魚涌太古城7月份暫錄9宗成交，按月跌25%，平均實用呎價約17,165元，下滑2.4%。暑假為傳統租賃旺季，不少二手業主見樓價不理想，傾向轉售為租，待價而沽，加上8月份市場有新盤開售，料二手市場會繼續陷入膠著狀態。

十大屋苑｜ 麗港城交投創近 3 年半新低

中原地產麗港城分區營業經理洪金興說，藍田麗港城本月交投「價升量跌」，全月最終錄得8宗成交，按月少1宗，創近3年半新低；平均實用呎價則錄得2.2%升幅，最新報約12,796元。美國聯儲局本月議息宣布再加息0.25厘，本港主要銀行亦調高最優惠利率，幸未有跟足美國加幅，但市場交投氣氛轉趨觀望，料短期內二手交投偏靜。

十大屋苑｜ 黃埔花園平均呎價跌 4%

中原地產黃埔站副分區營業經理王子健表示，紅磡黃埔花園本月僅錄得8宗成交，按月急跌38.5%，創20個月新低；平均實用呎價則報約14,242元，按月跌4.1%，亦創半年新低。踏入8月，區內有大型新盤醞釀開售，且訂價吸引，料二手交投繼續受壓。