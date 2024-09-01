十大屋苑｜中原：8月錄136宗成交 按月增3% 呎價「8跌2升」

上月一手市場欠缺大型全新盤應市，購買力流向二手市場。據中原地產統計，十大屋苑於8月份錄得136宗成交，按月微升3%，當中6個屋苑報升，以鰂魚涌康怡花園按月增80%表現最標青，月內共錄得9宗買賣；其次為荔枝角美孚新邨，上揚43.8%至23宗成交。4個下跌屋苑中，跌幅最大為東涌映灣園，按月減少40%至6宗買賣；而天水圍嘉湖山莊亦挫39.3%，月內共錄得17宗成交。

至於呎價方面，上月共有8個屋苑出現下跌，跌幅介乎0.5%至6.9%，其中麗港城表現最曳，呎價挫6.9%，報10,800元；而港島3個成分屋苑、鰂魚涌太古城、康怡花園及鴨脷洲海怡半島均報跌，跌幅分別為1.1%、2.9%及4.7%。2個錄得升幅屋苑均屬新界區，沙田第一城及嘉湖山莊分別上揚0.9%及0.5%。