十大屋苑｜中原：8月錄99宗成交 連續3個月少於百宗 料短期難有起色

中原地產十大屋苑8月份錄得99宗成交，對比7月無升跌，當中4個屋苑成交下跌，分別為康怡花園、美孚新邨、黃埔花園及新都城，同時有3個屋苑成交上升，分別是太古城、海怡半島及映灣園，其餘3個屋苑交投持平。呎價方面，有5升5跌，升幅最多為映灣園，升11.8%；跌幅最多為太古城，跌11.9%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月新盤市場爆發減價戰，油塘及日出康城新盤，先後以平價搶攻，而貨尾盤亦增加各類優惠，令二手市場繼續捱打，業主持續擴大減幅，樓價向下尋底。現時市場以一手主導，加上美國下月議息，觀望氣氛濃厚，料二手短期難有起色。

太古城8月量升價跌 港島區三大指標屋苑中，太古城及海怡半島成交量均錄升幅，其中太古城8月錄14宗成交，較上月急升40%，但因多為減價盤，實用呎價則下調至15,341元，按月下跌11.9%。至於海怡半島本月暫錄13宗，交投平穩，按月增加1宗或上升8.3%，平均實用呎價亦上調至16,225元。

美孚新邨呎價回升至 1.12 萬水平 九龍區方面，美孚新邨本月最終錄得10宗成交，是九龍區四大藍籌屋苑中，惟一一個錄得雙位數交投量的屋苑，惟仍較上月15宗成交放慢33.3%，更創18個月新低，而且平價筍盤早已消耗，屋苑本月平均實用呎價已回升至11,246元，按月升幅2.1%。另外，紅磡黃埔花園8月份僅錄得6宗買賣，按月再跌25%，成交連跌3個月，更創21個月新低，平均實用呎價亦向下調整3.3%，最新報13,776元，顯示屋苑8月交投價量齊跌。

沙田第一城、嘉湖山莊 呎價同告下跌 新界區方面，沙田第一城本月錄10宗成交，按月無升跌，仍處相當低水平，平均實用呎價約14,069元，較上月錄約15,376再跌8.5%。至於天水圍嘉湖山莊，交投持續於低水平徘徊，本月錄得15宗買賣，按月無升跌，已連續4個月錄10餘宗成交，屬歷史低水平，而本月平均實用呎價亦按月急跌8.1%，跌穿9,000元關口，最新報8,947元，創2017年4月後近6年半新低。