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地產
2023-08-31 19:03:19

十大屋苑｜中原：8月錄99宗成交 連續3個月少於百宗 料短期難有起色

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中原地產十大屋苑8月份錄得99宗成交，按月無升跌，其中東涌映灣園交投量上升，呎價升幅亦最多，升11.8%。

中原地產十大屋苑8月份錄得99宗成交，按月無升跌，其中東涌映灣園交投量上升，呎價升幅亦最多，升11.8%。

中原地產十大屋苑8月份錄得99宗成交，對比7月無升跌，當中4個屋苑成交下跌，分別為康怡花園、美孚新邨、黃埔花園及新都城，同時有3個屋苑成交上升，分別是太古城、海怡半島及映灣園，其餘3個屋苑交投持平。呎價方面，有55跌，升幅最多為映灣園，升11.8%；跌幅最多為太古城，跌11.9%

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月新盤市場爆發減價戰，油塘及日出康城新盤，先後以平價搶攻，而貨尾盤亦增加各類優惠，令二手市場繼續捱打，業主持續擴大減幅，樓價向下尋底。現時市場以一手主導，加上美國下月議息，觀望氣氛濃厚，料二手短期難有起色。

太古城8月量升價跌

港島區三大指標屋苑中，太古城及海怡半島成交量均錄升幅，其中太古城8月錄14宗成交，較上月急升40%，但因多為減價盤，實用呎價則下調至15,341元，按月下跌11.9%。至於海怡半島本月暫錄13宗，交投平穩，按月增加1宗或上升8.3%，平均實用呎價亦上調至16,225元。

美孚新邨呎價回升至1.12萬水平

九龍區方面，美孚新邨本月最終錄得10宗成交，是九龍區四大藍籌屋苑中，惟一一個錄得雙位數交投量的屋苑，惟仍較上月15宗成交放慢33.3%，更創18個月新低，而且平價筍盤早已消耗，屋苑本月平均實用呎價已回升至11,246元，按月升幅2.1%。另外，紅磡黃埔花園8月份僅錄得6宗買賣，按月再跌25%，成交連跌3個月，更創21個月新低，平均實用呎價亦向下調整3.3%，最新報13,776元，顯示屋苑8月交投價量齊跌。

紅磡黃埔花園8月僅錄6宗買賣，交投量連跌3個月，創21個月新低，平均呎價亦下調3.3%，價量齊跌。

紅磡黃埔花園8月僅錄6宗買賣，交投量連跌3個月，創21個月新低，平均呎價亦下調3.3%，價量齊跌。

沙田第一城、嘉湖山莊 呎價同告下跌

新界區方面，沙田第一城本月錄10宗成交，按月無升跌，仍處相當低水平，平均實用呎價約14,069元，較上月錄約15,376再跌8.5%。至於天水圍嘉湖山莊，交投持續於低水平徘徊，本月錄得15宗買賣，按月無升跌，已連續4個月錄10餘宗成交，屬歷史低水平，而本月平均實用呎價亦按月急跌8.1%，跌穿9,000元關口，最新報8,947元，創20174月後近6年半新低。

十大屋苑8月成交統計  

地區

屋苑

8月成交量

/按月變幅

7月成交量

 

8月平均實用呎價()/按月變幅

7月平均實用呎

()

港島

太古城

14(+40%)

10

15341(-11.9%)

17414

康怡花園

6(-25%)

8

14638(+2.1%)

14332

海怡半島

13(+8.3%)

12

16225(+5.3%)

15412

九龍

美孚新邨

10(-33.3%)

15

11246(+2.1%)

11019

麗港城

8(無升跌)

8

12999(+2.1%)

12727

黃埔花園

6(-25%)

8

13776(-3.3%)

14242

新都城

7(-30%)

10

14427(-2.7%)

14821

新界

沙田第一城

10(無升跌)

10

14069(-8.5%)

15376

嘉湖山莊

15(無升跌)

15

8947(-8.1%)

9734

映灣園

10(+233%)

3

11562(+11.8%)

10341
 

合計

99(無升跌)

99

-

 

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