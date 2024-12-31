十大屋苑｜全年成交破2100宗 按年回升11% 僅一屋苑樓價錄升幅

中原地產十大屋苑12月錄得153宗成交，按月下跌3.8%。全年計，中原地產十大屋苑2024年合共錄得2132宗成交，按年回升11.6%；樓價方面，除了沙田第一城錄得升幅外，其餘9個屋苑均向下調整，幅度由1.6%至13.5%不等。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2024年樓市經歷不同起伏，幸好年內多個利好消息出現，由年初全面撤辣、到中央組合拳救市，乃至下半年連續減息3次，二手成交亦漸見曙光，全年以量升價跌收結。踏入2025年，減息周期將會持續，供樓負擔減輕吸引更多資金流向樓市，加上中央積極刺激經濟及樓市而推出不同的政策，相信來年將見成效，為樓市帶來新動力，樓價有望止跌回升。
太古城今年成交創3年新高
中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城12月錄25宗買賣成交，較上月全月27宗相差2宗或約7.4%。2024年樓市利好消息不斷，加上不少業主為把握旺市機遇，願擴大議幅，令太古城交投暢旺，所有月份均錄雙位數成交，全年累錄304宗，按年升增加29.9%，創3年新高，以12月的平均實用呎價比較，僅較去年同期微跌4.2%，可見樓市回穩向好。
康怡花園本月呎價按年瀉13.5%
中原地產康怡首席分區營業經理楊文傑表示，康怡花園12月錄11宗買賣成交，按月急升175%，2024年累錄104宗，較去年減少約20%，12月平均實用呎價報12,377元，比去年同期錄13.5%跌幅，價量齊跌，主要由於今年新盤搶攻不斷，加上議息及美國大選等因素，均令買賣雙方長時間持觀望態度，放慢成交步伐，導致屋苑有約一半月份錄個位數成交，拖低整體成交量。年尾在政府推出多項救市措施及減息後，屋苑成交氣氛已即時回暖，料明年樓市將穩步回升。
美孚新邨今年量升價跌
中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本月全月錄得28宗成交，比上月多3宗，平均實用呎價下調至9,328元水平。全年計，美孚新邨2024年錄得310宗買賣成交，按年增長16.1%，創3年新高，交投暢旺，惟平均實用呎價按年回落2.8%，呈量升價跌的一年。區內業主議價空間較其他市區屋苑大，吸引買家入區睇樓入市，令年內交投穩步上揚。
麗港城今年樓價跌幅最大
中原地產麗港城分區營業經理洪金興表示，買家趕年底入市，麗港城本月全月錄得20宗成交，按月反彈53.8%，平均實用呎價則下跌5.6%，最新報10,506元。全年計，麗港城2024年交投創3年新高，今年錄得167宗買賣成交，按年增長12.8%；惟平均實用呎價則接年大跌8.7%，成九龍區四大藍籌屋苑跌幅最大的屋苑，亦因為樓價跌幅最大，吸引上車客入區尋底，睇樓氣氛一直不俗，交投亦平穩。
沙田第一城呎價跑贏大市
新界區方面，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，本月受節日氣氛影響，沙田第一城12月共錄10宗成交，較上月錄14宗跌28.6%，總結全年屋苑錄約245宗二手成交，較去年錄220宗升11.4%，呎價方面本月平均實用呎價約12,861元水平，較去年同期升3.9%，表現突出，屋苑地理位置上方便來往中港兩地，加上持續受長線投資者追捧，特別是市場開始出現供平過租的情況下，刺激投資者入市意欲，令呎價跑贏大市。
料嘉湖山莊樓價明年下半年觸底
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，節日及外遊因素下，嘉湖山莊12月交投價量齊跌，錄得19宗成交，平均實用呎價8,027元，按月分別下跌24%及1.7%。總結全年共錄得352宗成交，較去年增加19.3%，平均實用呎價則按年下跌1.8%。今年樓市受多項利好因素推動，包括全面撤辣、三度減息、放寬按揭等，香港及中央政府亦積極推出加力政策刺激經濟及樓市，釋放市場購買力，交投氣氛好轉。展望明年，息口走向依然是左右樓市的重要因素，加上本港樓市仍處於復蘇初期，料明年嘉湖山莊交投大致平穩，樓價方面短期內未有條件回升，估計下半年或有機會觸底，開始反覆回升。