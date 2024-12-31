十大屋苑｜全年成交破2100宗 按年回升11% 僅一屋苑樓價錄升幅

中原地產十大屋苑12月錄得153宗成交，按月下跌3.8%。全年計，中原地產十大屋苑2024年合共錄得2132宗成交，按年回升11.6%；樓價方面，除了沙田第一城錄得升幅外，其餘9個屋苑均向下調整，幅度由1.6%至13.5%不等。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2024年樓市經歷不同起伏，幸好年內多個利好消息出現，由年初全面撤辣、到中央組合拳救市，乃至下半年連續減息3次，二手成交亦漸見曙光，全年以量升價跌收結。踏入2025年，減息周期將會持續，供樓負擔減輕吸引更多資金流向樓市，加上中央積極刺激經濟及樓市而推出不同的政策，相信來年將見成效，為樓市帶來新動力，樓價有望止跌回升。

太古城今年成交創 3 年新高

中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城12月錄25宗買賣成交，較上月全月27宗相差2宗或約7.4%。2024年樓市利好消息不斷，加上不少業主為把握旺市機遇，願擴大議幅，令太古城交投暢旺，所有月份均錄雙位數成交，全年累錄304宗，按年升增加29.9%，創3年新高，以12月的平均實用呎價比較，僅較去年同期微跌4.2%，可見樓市回穩向好。

康怡花園本月呎價按年瀉 13.5%

中原地產康怡首席分區營業經理楊文傑表示，康怡花園12月錄11宗買賣成交，按月急升175%，2024年累錄104宗，較去年減少約20%，12月平均實用呎價報12,377元，比去年同期錄13.5%跌幅，價量齊跌，主要由於今年新盤搶攻不斷，加上議息及美國大選等因素，均令買賣雙方長時間持觀望態度，放慢成交步伐，導致屋苑有約一半月份錄個位數成交，拖低整體成交量。年尾在政府推出多項救市措施及減息後，屋苑成交氣氛已即時回暖，料明年樓市將穩步回升。