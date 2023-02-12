十大屋苑｜全面通關首周末 中原：連續2周企穩20宗水平

中港全面通關後首個周末，據中原地產統計，十大屋苑本周末錄得24宗成交，較上周末再多2宗或9.1%，連續8周錄得雙位數成交，且已連續兩周企穩20宗水平。當中以荔枝角美孚新邨及沙田第一城各錄5宗表現最旺，其次為鰂魚涌康怡花園及紅磡黃埔花園各錄3宗；「捧蛋」屋苑僅得藍田麗港城。

中原地產康怡康安街分行首席分區經理楊文傑透露，康怡花園本周末連錄3宗成交，按周升2倍，成交量創6周最多；其中A座高層9室，實用面積約710方呎，質素相對較高，以1,130萬元易主，呎價約15,915元。

中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運指，鰂魚涌太古城本月交投氣氛持續暢旺，累錄12宗成交，平均實用呎價約17,100元；本周末錄得2宗成交，包括富山閣低層G室，實用面積約684方呎，原則三房一廁間隔，現改成三房套房，享街景，以1,133萬元沽出，呎價約16,564元。另外，北海閣低層E室，實用面積約708方呎，三房兩廁間隔，以1,270萬元易手，呎價約17,938元。

沙田第一城市況持續向好，本周末錄得5宗成交，創13個周末高位。(資料圖片)

新都城周末錄 2 宗成交

中原地產將軍澳都會駅第一分行副分區營業經理柯勇稱，將軍澳本周末有新盤發售新一批單位，搶去該區部分二手購買力。新都城周末仍錄得2宗成交，與上周末相若。新成交包括3期2座中層H室，實用面積約631方呎，以848萬元沽出，呎價約13,439元。

沙田第一城兩房 510 萬沽

中原地產沙田豪宅沙田站第一分行資深區域營業董事黎宗文指，沙田第一城市況持續向好，本周末錄得5宗成交，創13個周末高位；本月暫錄得15宗成交。沙田第一城51座高層D室，實用面積約304方呎，兩房間隔，以510萬元易手，呎價約16,776元。

映灣園本月累錄 10 宗成交

中原地產東涌映灣園分行經理曹嘉華表示，東涌映灣園本周末錄得2宗成交，宗數與上周末相同，平均實用呎價約11,541元，按周升7.6%，本月累錄10宗成交。周末成交包括5座中層D室，實用面積約685方呎，三房套房間隔，享山景，成交價768萬元，呎價約11,212元。另外，8座低層C室，實用面積約548方呎，兩房間隔，享山景，以655萬元易主，呎價約11,953元。