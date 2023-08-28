十大屋苑｜利嘉閣周末兩日僅錄3宗 近四周最少 二手短期內恐怕仍需沉寂

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，目前市場缺乏利好消息之餘，股市偏軟及息口升勢恐未完，再次令準買家顯得擔憂。另外，一眾準買家主觀願望等待發展商進一步降價，無疑對二手業主帶來更大壓力，不少業主均處於捱打狀態。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六及周日(26至27日)十大指標屋苑錄得3宗二手成交，較對上周末(19至20日)的4宗減少1宗或25%，創近4周以來新低，並連續21個周末維持在單位數水平反覆上落。

廖偉強指出，縱然市場充斥較多利淡因素，惟二手業主大多未肯大幅劈價求售，導致二手屋苑交投極為緩慢。目前不少準買家都採取十分觀望的態度，包括等待9月再次議息及其未來息口走勢的風向；其次則端視10月特首的《施政報告》會否有放寬樓市辣招的措施出台；另外亦等待一手新盤銷情回勇，以帶動整體樓市氣氛，否則在上述因素明朗化前，恐怕二手市場短期內仍需沉寂一段時間。