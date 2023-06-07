十大屋苑｜利嘉閣：上周成交33宗 珀麗灣罕見跑出錄5宗 二手交投續低迷

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周(5月29日至6月4日)錄33宗買賣個案，較前周(5月22至28日)的20宗增加65%，每個屋苑平均錄約3宗成交。利嘉閣地產董事陳大偉表示，港股近日表現反覆，伴隨按揭息口走勢未明，準買家入市時瞻前顧後，出價亦遠低於業主叫價，雙方陷入膠著，令十大屋苑交投量仍處低位徘徊。
業主開價與新盤相若 致二手交投受阻
在上周十大活躍成交屋苑當中，共有7個屋苑交投量報升，宗數增加介乎2宗至3宗不等，當中太古城及大埔中心交投變化最大，成交量按周均各增加3宗；至於珀麗灣則以5宗買賣，榮登上周最熱賣屋苑寶座。陳大偉指出，業主自疫情消退後大幅上調叫價，開價甚至與發展商新盤售價相若，買家權衡過後，亦傾向追捧一手單位，導致二手屋苑交投受阻。另外，目前本港飽受加息、股市波動等不明朗因素影響，市場觀望氣氛濃厚，預料短期內將再一步壓縮樓市購買力，二手屋苑交投量維持窄幅上落。
利嘉閣十大活躍指標屋苑龍虎榜* (5月29日至6月4日)
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排名
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屋苑名稱
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買賣成交宗數
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平均實用呎價 (元)
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上周
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前周
|
上周
|
前周
|
上周
|
前周
|
1
|
4
|
珀麗灣
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5
|
3
|
11,736
|
11,608
|
2
|
1
|
黃埔花園
|
4
|
5
|
14,763
|
13,775
|
2
|
─
|
太古城
|
4
|
1
|
17,334
|
18,444
|
4
|
4
|
美孚新村
|
3
|
3
|
12,042
|
11,479
|
4
|
─
|
海逸豪園
|
3
|
1
|
16,907
|
15,535
|
4
|
─
|
名城
|
3
|
1
|
16,798
|
17,456
|
4
|
─
|
杏花村
|
3
|
1
|
13,865
|
13,580
|
4
|
─
|
碧堤半島
|
3
|
1
|
12,460
|
11,510
|
4
|
─
|
大埔中心**
|
3
|
0
|
14,150
|
--
|
10
|
3
|
都會駅
|
2
|
4
|
15,281
|
15,872
|
|
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十大屋苑總計
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33
|
20
|
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備註：前周未入十大的屋苑，成交量一律以“─”顯示
資料提供：利嘉閣地產研究部
註*：上述統計乃從利嘉閣50指標屋苑中抽取最多成交的前10位
註**：成交單位質素有異，造價未可反映實際市場走勢