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地產
2023-06-07 15:03:15

十大屋苑｜利嘉閣：上周成交33宗 珀麗灣罕見跑出錄5宗 二手交投續低迷

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據利嘉閣十大活躍屋苑成交所得，上周錄33宗買賣個案，當中以珀麗灣罕有跑出佔5宗，榮登上周最熱賣屋苑寶座。(資料圖片)

據利嘉閣十大活躍屋苑成交所得，上周錄33宗買賣個案，當中以珀麗灣罕有跑出佔5宗，榮登上周最熱賣屋苑寶座。(資料圖片)

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周(529日至64)33宗買賣個案，較前周(52228)20宗增加65%，每個屋苑平均錄約3宗成交。利嘉閣地產董事陳大偉表示，港股近日表現反覆，伴隨按揭息口走勢未明，準買家入市時瞻前顧後，出價亦遠低於業主叫價，雙方陷入膠著，令十大屋苑交投量仍處低位徘徊。

業主開價與新盤相若 致二手交投受阻

在上周十大活躍成交屋苑當中，共有7個屋苑交投量報升，宗數增加介乎2宗至3宗不等，當中太古城及大埔中心交投變化最大，成交量按周均各增加3宗；至於珀麗灣則以5宗買賣，榮登上周最熱賣屋苑寶座。陳大偉指出，業主自疫情消退後大幅上調叫價，開價甚至與發展商新盤售價相若，買家權衡過後，亦傾向追捧一手單位，導致二手屋苑交投受阻。另外，目前本港飽受加息、股市波動等不明朗因素影響，市場觀望氣氛濃厚，預料短期內將再一步壓縮樓市購買力，二手屋苑交投量維持窄幅上落。

利嘉閣十大活躍指標屋苑龍虎榜* (529日至64)

排名

屋苑名稱

買賣成交宗數

平均實用呎價 ()

上周

前周

上周

前周

上周

前周

1

4

珀麗灣

5

3

11,736

11,608

2

1

黃埔花園

4

5

14,763

13,775

2

太古城

4

1

17,334

18,444

4

4

美孚新村

3

3

12,042

11,479

4

海逸豪園

3

1

16,907

15,535

4

名城

3

1

16,798

17,456

4

杏花村

3

1

13,865

13,580

4

碧堤半島

3

1

12,460

11,510

4

大埔中心**

3

0

14,150

--

10

3

都會

2

4

15,281

15,872

　

　

十大屋苑總計

33

20

　

　

 備註：前周未入十大的屋苑，成交量一律以“─”顯示
資料提供：利嘉閣地產研究部
*：上述統計乃從利嘉閣50指標屋苑中抽取最多成交的前10
**：成交單位質素有異，造價未可反映實際市場走勢

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