十大屋苑｜利嘉閣：上周成交33宗 珀麗灣罕見跑出錄5宗 二手交投續低迷

綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港十大活躍指標屋苑在上周(5月29日至6月4日)錄33宗買賣個案，較前周(5月22至28日)的20宗增加65%，每個屋苑平均錄約3宗成交。利嘉閣地產董事陳大偉表示，港股近日表現反覆，伴隨按揭息口走勢未明，準買家入市時瞻前顧後，出價亦遠低於業主叫價，雙方陷入膠著，令十大屋苑交投量仍處低位徘徊。

業主開價與新盤相若 致二手交投受阻 在上周十大活躍成交屋苑當中，共有7個屋苑交投量報升，宗數增加介乎2宗至3宗不等，當中太古城及大埔中心交投變化最大，成交量按周均各增加3宗；至於珀麗灣則以5宗買賣，榮登上周最熱賣屋苑寶座。陳大偉指出，業主自疫情消退後大幅上調叫價，開價甚至與發展商新盤售價相若，買家權衡過後，亦傾向追捧一手單位，導致二手屋苑交投受阻。另外，目前本港飽受加息、股市波動等不明朗因素影響，市場觀望氣氛濃厚，預料短期內將再一步壓縮樓市購買力，二手屋苑交投量維持窄幅上落。