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地產
2024-01-01 20:12:46

十大屋苑｜利嘉閣：元旦長假錄13宗成交 連續兩周維持雙位數水平

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十大屋苑｜利嘉閣：元旦長假錄13宗成交 連續兩周維持雙位數水平

美孚新邨在元旦三天假期中共錄得3宗交投。(資料圖片)

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，二手業主於年尾樂於擴大議價空間吸引買家承接，令十大屋苑於元旦周末期維持雙位數水平。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(去年1230日至31)十大指標屋苑錄13宗二手成交，較對上周末(去年1223日至24)11宗增加2宗或18.2%；至於元旦長假期則維持錄得13宗成交。

廖偉強指出，踏入2024年，大眾對樓市保持樂觀心態，入市動力加強。社會認為美國有減息訊號，未來市場狀況穩定或回升趨勢，加上兩地通關帶來的經濟效應，幫助振興經濟。同時不少市民寄望2024年財政預算案會「減辣」，令買家樂於平價入市。

十大屋苑｜利嘉閣：元旦長假錄13宗成交 連續兩周維持雙位數水平

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(去年12月30日至31日)十大指標屋苑錄13宗二手成交，較對上周末(去年12月23日至24日)的11宗增加2宗或18.2%。

九龍區交投最旺

在過去四天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，九龍區交投最旺，錄得8宗買賣，而新界及港島區則分別錄得4宗及1宗成交。若以屋苑劃分，新都城、美孚新邨及嘉湖山莊表現最好，上述屋苑均錄得3宗成交；緊隨其後的黃埔花園錄2宗成交；康怡花園及沙田第一城均各錄1宗買賣；至於太古城、杏花邨、麗港城及映灣園則齊齊「捧蛋」，於元旦長假期間暫未有錄得交投個案。

新都城中層戶650萬沽

利嘉閣地產新都城分行首席聯席董事鄧達榮指，新都城於元旦長假錄得3宗成交，單位為1座中層D室，實用面積約470方呎，以650萬元賣出，呎價約13,830元。

十大屋苑｜利嘉閣：元旦長假錄13宗成交 連續兩周維持雙位數水平

新都城於元旦長假錄得3宗成交。(資料圖片)

美孚新邨錄3宗成交

利嘉閣地產美孚萬事達A組高級聯席董事郭永峰稱，美孚新邨在元旦三天假期中共錄得3宗交投，當中包括7期荔灣道10號低層A室，實用面積約908方呎，以850萬元易手，呎價約9,361元。

嘉湖山莊低層戶呎售8059

利嘉閣地產天水圍-天盛分行經理蕭啟諾說，嘉湖山莊於元旦長假期間共錄3宗買賣，其中一宗為5期麗湖居5座低層C室，實用面積約546方呎，以440萬元易主，呎價約8,059元。

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十大屋苑｜利嘉閣：元旦長假錄13宗成交 連續兩周維持雙位數水平

嘉湖山莊於元旦長假期間共錄3宗買賣。(資料圖片)

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