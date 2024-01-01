十大屋苑｜利嘉閣：元旦長假錄13宗成交 連續兩周維持雙位數水平

美孚新邨在元旦三天假期中共錄得3宗交投。(資料圖片)

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，二手業主於年尾樂於擴大議價空間吸引買家承接，令十大屋苑於元旦周末期維持雙位數水平。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(去年12月30日至31日)十大指標屋苑錄13宗二手成交，較對上周末(去年12月23日至24日)的11宗增加2宗或18.2%；至於元旦長假期則維持錄得13宗成交。

廖偉強指出，踏入2024年，大眾對樓市保持樂觀心態，入市動力加強。社會認為美國有減息訊號，未來市場狀況穩定或回升趨勢，加上兩地通關帶來的經濟效應，幫助振興經濟。同時不少市民寄望2024年財政預算案會「減辣」，令買家樂於平價入市。