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地產
2023-12-11 07:00:00

十大屋苑｜利嘉閣：周末交投按周持平 客源傾向新盤 二手續拉鋸

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十大屋苑｜利嘉閣：周末交投按周持平 客源傾向新盤 二手續拉鋸

美孚新邨過去周末兩日錄得一宗成交。(資料圖片)

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，新盤氣氛暢旺，吸引本地及內地買家均投向一手市場，二手業主則未必願意提供大幅還價空間，買賣雙方拉鋸，令二手市況持續低迷。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(9日至10)十大指標屋苑錄得5宗二手成交，與對上周末(2日至3)5宗持平。

廖偉強指出，一手新盤以優惠吸客，搶佔市場焦點，二手方面則由於年底臨近聖誕假期，業主賣樓及買家入市的意欲不大，而買賣雙方外遊亦暫緩交投，相反發展商在長假期亦照常賣樓，故客人先行參觀及考慮新盤，預期短期內的二手交投表現未有大幅突破。

5個屋苑「食白果」

在過去兩天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，港島及九龍區分別各錄2宗買賣，而新界區則錄得1宗。若以屋苑劃分，太古城錄得2宗買賣，麗港城、美孚新邨及嘉湖山莊各錄1宗成交，其餘六個屋苑包括康怡花園、杏花邨、黃埔花園、新都城、沙田第一城及映灣園均「食白果」，暫未錄得交投。

十大屋苑｜利嘉閣：周末交投按周持平 客源傾向新盤 二手續拉鋸

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(9日至10日)十大指標屋苑錄得5宗二手成交，與對上周末(2日至3日)的5宗持平。

太古城天山閣低層戶830萬元易手

利嘉閣地產太古城分行首席聯席董事林俊傑稱，過去周末太古城錄得2宗買賣，其中包括天山閣低層B室，實用面積約689方呎，以830萬元易手，呎價約12,046元。另一成交為寶山閣低層D室，三房單位以「兩房價」售出，實用面積約689方呎，成交價約790萬元，呎價約11,466元。

麗港城低層戶約710萬沽出

利嘉閣地產滙景分行首席聯席董事萬達人指，於剛過去的周末兩日麗港城暫錄1宗成交，為14座低層D室，實用面積約687方呎，售價約710萬元，呎價約10,335元。

十大屋苑｜利嘉閣：周末交投按周持平 客源傾向新盤 二手續拉鋸

太古城過去周末錄得2宗買賣。(資料圖片)

美孚新邨中高層戶呎售9825

利嘉閣地產美孚萬事達A組高級聯席董事郭永峰表示，剛過去的周末分行促成一宗美孚新邨成交，單位為4期百老匯街115號中高層B室，以兩房間隔，享內園景觀，實用面積約572方呎，以約562萬元易手，呎價約9,825元。

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