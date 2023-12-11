十大屋苑｜利嘉閣：周末交投按周持平 客源傾向新盤 二手續拉鋸

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，新盤氣氛暢旺，吸引本地及內地買家均投向一手市場，二手業主則未必願意提供大幅還價空間，買賣雙方拉鋸，令二手市況持續低迷。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(9日至10日)十大指標屋苑錄得5宗二手成交，與對上周末(2日至3日)的5宗持平。

廖偉強指出，一手新盤以優惠吸客，搶佔市場焦點，二手方面則由於年底臨近聖誕假期，業主賣樓及買家入市的意欲不大，而買賣雙方外遊亦暫緩交投，相反發展商在長假期亦照常賣樓，故客人先行參觀及考慮新盤，預期短期內的二手交投表現未有大幅突破。

5 個屋苑「食白果」

在過去兩天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，港島及九龍區分別各錄2宗買賣，而新界區則錄得1宗。若以屋苑劃分，太古城錄得2宗買賣，麗港城、美孚新邨及嘉湖山莊各錄1宗成交，其餘六個屋苑包括康怡花園、杏花邨、黃埔花園、新都城、沙田第一城及映灣園均「食白果」，暫未錄得交投。