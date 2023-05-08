十大屋苑｜利嘉閣：周末僅錄4宗買賣 見44周新低 準買家觀望

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，進入第二季開始，樓市好淡爭持，上周本港銀行加息0.125厘，影響入市氣氛，加上近月二手樓價回升，一手新盤則以貼市價推售，吸引買家轉投新盤，隨著部分業主開始減價之下，料對二手交投有支持作用。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(5月6日至7日)十大指標屋苑錄4宗二手成交，較對上周末(4月29日至30日)的9宗回落56%，創自去年7月初以來、44周新低。

廖偉強指出，多個新盤貼市價推售對樓價造成壓力，準買家選擇觀望或轉投一手市場，而且最近不少業主及買家外遊，令二手交投較為疏落。市場預期美國下半年有機會不再加息，而隨著「高才通」陸續來港，對本港樓市租售市場均可造成支持，預料市場消化加息消息過後，樓市氣氛將陸續好轉。