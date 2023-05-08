十大屋苑｜利嘉閣：周末僅錄4宗買賣 見44周新低 準買家觀望

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，進入第二季開始，樓市好淡爭持，上周本港銀行加息0.125厘，影響入市氣氛，加上近月二手樓價回升，一手新盤則以貼市價推售，吸引買家轉投新盤，隨著部分業主開始減價之下，料對二手交投有支持作用。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(5月6日至7日)十大指標屋苑錄4宗二手成交，較對上周末(4月29日至30日)的9宗回落56%，創自去年7月初以來、44周新低。
廖偉強指出，多個新盤貼市價推售對樓價造成壓力，準買家選擇觀望或轉投一手市場，而且最近不少業主及買家外遊，令二手交投較為疏落。市場預期美國下半年有機會不再加息，而隨著「高才通」陸續來港，對本港樓市租售市場均可造成支持，預料市場消化加息消息過後，樓市氣氛將陸續好轉。
港島區未錄得買賣
在過去兩天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，九龍區及新界區各自錄得2宗買賣，按周分別減少50%及33%，至於港島區則暫未錄得買賣。若以屋苑劃分，麗港城、新都城、嘉湖山莊及映灣園各自錄得1宗成交，而太古城、康怡花園、杏花邨、黃埔花園、美孚新邨及沙田第一城共6個屋苑則齊齊捧蛋，周末暫未有錄得交投。
利嘉閣地產新都城分行首席聯席董事鄧達榮稱，剛過去的周末兩天新都城暫錄1宗成交，單位為1期1座低層H室，實用面積約526方呎，新近以約768萬元售出，呎價約14,601元。
利嘉閣地產映灣園一行首席聯席董事魏小勇說，映灣園本月暫錄約4宗成交，當中於剛過去的周末錄得1宗成交，單位為6座中層B室，實用面積約729方呎，以約810萬元易手，呎價約11,111元。