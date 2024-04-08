十大屋苑｜利嘉閣：周末兩日買賣增至8宗 二手業主持貨心態強

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，一手大型新盤續吸市場資金，成為交投焦點，加上二手業主見市況成交氣氛暢旺，持惜售態度及議價空間相對收窄，加上大批市民早前在復活節長假外遊後仍未回港等多項因素疊加影響下，導致剛過去周六、日十大屋苑交投仍維持在單位數。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(6至7日)十大指標屋苑錄8宗二手成交，較對上周六日(3月30至31日)的6宗，上升約33%。

廖偉強指出，自政府撤辣後，發展商積極推出新盤應市，而近期部分大型新盤為進一步搶佔市場資金更有下調售價及增加經紀佣金的傾向，吸引代理加大力度推銷新盤貨源，加上二手業主持貨心態轉強，二手屋苑成交繼續維持在單位數，預期短期內買家仍會集中於新盤市場中尋找合適貨源出手。