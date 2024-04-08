十大屋苑｜利嘉閣：周末兩日買賣增至8宗 二手業主持貨心態強

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，一手大型新盤續吸市場資金，成為交投焦點，加上二手業主見市況成交氣氛暢旺，持惜售態度及議價空間相對收窄，加上大批市民早前在復活節長假外遊後仍未回港等多項因素疊加影響下，導致剛過去周六、日十大屋苑交投仍維持在單位數。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(6至7日)十大指標屋苑錄8宗二手成交，較對上周六日(3月30至31日)的6宗，上升約33%。
廖偉強指出，自政府撤辣後，發展商積極推出新盤應市，而近期部分大型新盤為進一步搶佔市場資金更有下調售價及增加經紀佣金的傾向，吸引代理加大力度推銷新盤貨源，加上二手業主持貨心態轉強，二手屋苑成交繼續維持在單位數，預期短期內買家仍會集中於新盤市場中尋找合適貨源出手。
在過去兩天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，新界區交投最暢旺，合共錄得4宗買賣，而九龍區及港島區則分別錄得3宗及1宗成交。若以屋苑劃分，嘉湖山莊表現最好，錄2宗成交；緊隨其後太古城、麗港城、新都城、美孚新邨、沙田第一城及映灣園均各錄1宗買賣；至於康怡花園、杏花邨及黃埔花園則齊齊「交白卷」，暫未有錄得交投個案。
太古城低層戶賣998萬
利嘉閣地產太古城分行首席聯席董事林俊傑稱，太古城於過去周末兩日共錄得1宗成交，單位為燕宮閣低層D室，實用面積約747方呎，以998萬元沽出，呎價約13,360元。
新都城極高層連天台特色戶呎價近1.7萬
利嘉閣地產將軍澳新都城分行首席聯席董事鄧達榮說，新都城於過去周六日錄得1宗成交，單位為1期2座極高層連天台特色戶，實用面積約364方呎，另連天台約272方呎，以616萬元易主，呎價約16,923元。
沙田第一城中高層戶448萬轉手
利嘉閣地產大圍區高級區域董事黃萬盛表示，沙田第一城於剛過去的周六日錄1宗二手成交，單位為50座中高層C室，實用面積約304方呎，以448萬元易手，呎價約14,737元。