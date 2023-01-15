十大屋苑｜利嘉閣：周末成交多兩成 通關樓市交投轉活 買家怕遲買更貴

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，樓市氣氛轉好，自本月8日通關後，整體成交明顯增多，當中一手市場受傳統資金、豪宅買家及新香港人等購買力帶動，貴價物業及特色單位連錄買賣；二手屋苑業主見狀即調升價格，買家經適應後亦趕於過年前追價入市，令本周末二手交投量增加。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日(1月14日至15日)十大指標屋苑累錄19宗二手成交個案，較對上周末(1月7日至8日)的16宗，按周增加19%。 料年初四後更多交投浮現 廖偉強指出，市場普遍相信農曆新年後樓市將價量齊升，令部分買家決定趁過年前搶先入市，以免遲買更貴。雖然傳統上農曆新年期間，因外遊及節日因素成交較淡，但由於今年買賣雙方看好年後後市，估計過年期間成交量未必會太靜，亦預料更多交投將於年初四過後陸續浮現。

在過去兩天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分以九龍區交投最旺，共錄得7宗買賣，港島區及新界區分別各錄6宗成交。若以屋苑劃分，以鰂魚涌太古城表現最佳，期內錄得4宗成交；其次為荔枝角美孚新邨及沙田第一城，各錄3宗成交，鰂魚涌康怡花園、紅磡黃埔花園及東涌映灣園則各有2宗成交；藍田麗港城、將軍澳新都城及天水圍嘉湖山莊分別錄1宗成交，柴灣杏花邨則暫未錄得交投。 太古城海棠閣中層戶 1450 萬易手 利嘉閣地產太古城恆山閣分行高級經理黃凱達表示，太古城於剛過去的周末兩日暫錄約4宗二手成交，包括海棠閣中層F室，實用面積約897方呎，以約1,450萬元成交，呎價約16,165元。另外，隋宮閣中高層F室，實用面積約716方呎，成交價約1,228萬元，呎價約17,151元。 沙田第一城周末錄 3 宗買賣 利嘉閣地產大圍區高級區域董事黃萬盛稱，沙田第一城成交周末錄3宗成交，包括25座中層B室，實用面積約688方呎，以約915萬元售出，呎價約13,299元。此外，屋苑4座高層A室，以約936.8萬元易手，實用面積約819方呎，呎價約11,438元。