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地產
2023-11-26 20:15:33

十大屋苑｜利嘉閣：周末成交急挫 7屋苑未發市 二手業主議價空間欠吸引

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十大屋苑｜利嘉閣：周末成交急挫 7屋苑未發市 二手業主議價空間欠吸引

過去周末太古城錄得2宗買賣。(資料圖片)

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，自樓市「減辣」後，市場氣氛好轉，整體交投亦較之前增加，令部分二手業主價格企得較硬，議價空間不大，加上一手扯走部分客源，因而令二手交投進展相對緩慢。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(112526)十大指標屋苑錄得4宗二手成交，較對上周末(111819)9宗下跌56%，回落至三周前的低位，再跌至低單位數字，當中有多達7個屋苑未發市。

廖偉強指出，二手業主視減辣為利好因素，因可刺激交投，故大多不願大幅減價求售，與此同時，新盤因為存貨較多，發展商願意以較低開價吸引買家入市；加上大型一手新盤正密密收票，成為市場焦點亦吸走不少客源，令二手市場進一步凍結。在一手貨尾及全新盤接續夾擊下，預期二手屋苑短期交投仍然緩慢，買賣雙方將持續拉鋸。

十大屋苑｜利嘉閣：周末成交急挫 7屋苑未發市 二手業主議價空間欠吸引

過去的周六日(11月25至26日)十大指標屋苑錄得4宗二手成交，回落至三周前的低位，再跌至低單位數字，當中有多達7個屋苑未發市。

太古城錄2宗成交 衛星閣低層戶賣780

在過去兩天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，以港島區錄得2宗成交最多，而九龍區及新界區則各錄1宗買賣。若以屋苑劃分，太古城於本周末錄得2宗成交、麗港城及嘉湖山莊也各有1宗；餘下的7個屋苑，包括康怡花園、杏花邨、黃埔花園、新都城、美孚新邨、沙田第一城及映灣園均未聞成交。

利嘉閣地產太古城分行首席聯席董事林俊傑稱，過去周末太古城錄得2宗買賣，其中包括星輝台衛星閣低層B室，實用面積約582方呎，以780萬元易手，呎價約13,402元。另一成交單位為海天花園冠天閣中層A室，實用面積約593方呎，以895萬元售出，呎價約15,093元；太古城本月迄今暫錄20宗買賣。

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新都城連續兩個周末「食白果」

利嘉閣地產新都城分行首席聯席董事鄧達榮指，面對一手新盤頻頻低價開售，早前部分反應一般，市場目前正觀望另一即將開售的大盤表現再定行止；業主方面大幅減價者不多，準買家變相更為觀望，故剛過去的周末，新都城暫未有錄得任何成交，已是連續兩個周末「食白果」；至於本月迄今，屋苑暫錄9宗買賣，平均實用呎價約14,566元。

十大屋苑｜利嘉閣：周末成交急挫 7屋苑未發市 二手業主議價空間欠吸引

新都城本月迄今暫錄9宗買賣，平均實用呎價約14,566元。(資料圖片)

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