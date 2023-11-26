十大屋苑｜利嘉閣：周末成交急挫 7屋苑未發市 二手業主議價空間欠吸引

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，自樓市「減辣」後，市場氣氛好轉，整體交投亦較之前增加，令部分二手業主價格企得較硬，議價空間不大，加上一手扯走部分客源，因而令二手交投進展相對緩慢。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(11月25至26日)十大指標屋苑錄得4宗二手成交，較對上周末(11月18至19日)的9宗下跌56%，回落至三周前的低位，再跌至低單位數字，當中有多達7個屋苑未發市。

廖偉強指出，二手業主視減辣為利好因素，因可刺激交投，故大多不願大幅減價求售，與此同時，新盤因為存貨較多，發展商願意以較低開價吸引買家入市；加上大型一手新盤正密密收票，成為市場焦點亦吸走不少客源，令二手市場進一步凍結。在一手貨尾及全新盤接續夾擊下，預期二手屋苑短期交投仍然緩慢，買賣雙方將持續拉鋸。