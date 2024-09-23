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地產
2024-09-23 08:55:05

十大屋苑｜利嘉閣：周末成交跌至6宗 按周縮半 新盤低開截胡

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十大屋苑｜利嘉閣：周末成交跌至6宗 按周縮半 新盤低開截胡

十大屋苑｜利嘉閣：周末成交跌至6宗 按周縮半 新盤低開截胡

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利嘉閣地產總裁廖偉強稱，減息後市場反應無預期中熱烈，市場信心雖有所增加，但大部分買家仍靜觀其變，因此交投量有所下降。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(2122)十大指標屋苑錄6宗二手成交，較對上個周末(1415)12宗，按周減少6宗或50%，成交量再次回落至單位數水平。

廖偉強指出，減息前後，發展商出貨態度進取，定價偏低，令吸引力及購買力流向一手市場，故減息後仍以一手為主導，二手交投相對淡靜；但相信隨著進一步減息，市場信心逐漸恢復，持觀望態度的買家會陸續入市，届時二手市場將價穩量升。

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在過去兩天的十大指標屋苑中，有五大屋苑錄得成交；若按地區劃分，九龍區暫錄得2宗交易；新界區錄3宗成交；港島區錄1宗成交。若以屋苑劃分，黃埔花園、康怡花園、美孚新邨及嘉湖山莊分別各有1宗買賣；沙田第一城則錄2宗成交。

十大屋苑｜利嘉閣：周末成交跌至6宗 按周縮半 新盤低開截胡

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沙田第一城低層戶428萬易手

利嘉閣地產大圍區高級區域董事黃萬盛稱，沙田第一城在過去周末兩日錄得2宗成交，其中一宗為216座低層G室，實用面積約327方呎，成交價約428萬元，呎價約13,089元。

黃埔花園高層戶呎售1.27

利嘉閣地產黃埔二行高級聯席董事余美寶表示，剛過去的周末黃埔花園錄得1宗買賣，為103座高層A室，實用面積約708方呎，以約900萬元易手，呎價約12,712元。

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