十大屋苑｜利嘉閣：周末成交跌至6宗 按周縮半 新盤低開截胡

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，減息後市場反應無預期中熱烈，市場信心雖有所增加，但大部分買家仍靜觀其變，因此交投量有所下降。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(21至22日)十大指標屋苑錄6宗二手成交，較對上個周末(14至15日)的12宗，按周減少6宗或50%，成交量再次回落至單位數水平。

廖偉強指出，減息前後，發展商出貨態度進取，定價偏低，令吸引力及購買力流向一手市場，故減息後仍以一手為主導，二手交投相對淡靜；但相信隨著進一步減息，市場信心逐漸恢復，持觀望態度的買家會陸續入市，届時二手市場將價穩量升。