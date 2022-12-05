十大屋苑｜利嘉閣：周末買賣升至12宗 減價盤源有選擇

利嘉閣地產公布，綜合分行網絡數據，在剛過去的周末兩日(3日及4日)十大指標屋苑累計錄得12宗二手成交個案，較對上周末(11月26日至27日)的11宗增加1宗或9%，創12個周末以來新高。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，新盤市場未見明顯減價，相較之下，二手減價的放盤選擇眾多，令購買力逐漸流入二手市場，帶動二手屋苑氣氛及交投量持續回穩。

他指，上月恒生指數大幅反彈，全月累升3,910點或逾26%，創二十四年來單月最大升幅；加上美國聯儲局預期或由鷹轉鴿，本月中加息幅度可能放慢，而且市場憧憬內地防疫方針有機會鬆綁，上述利好因素均有助改善樓市氣氛，令買家對後市預期較之前樂觀。廖偉強預期，始終近日本港確診個案於一萬宗徘徊，料短期內二手屋苑交投量有小幅度回升，直到更多利好消息出台料可有較明顯反彈。