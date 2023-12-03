十大屋苑｜利嘉閣：周末買賣回升 5屋苑建功 料短期二手難有大驚喜

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，踏入12月，發展商仍落力推售新盤，刺激市場氣氛，令一手及二手整體表現較之前理想，但受制於二手業主議價空間收窄，估計二手市場交投依然偏淡。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(2至3日)十大指標屋苑錄得5宗二手成交，較對上周末(11月25至26日)的4宗上升25%，由跌轉升。

廖偉強指出，發展商一手新盤開價進取而積極，有助吸引買家入市，料續利好交投，至於二手市場自《施政報告》推出「減辣」措施後，成交亦有所增多；惟面對準買家大幅度還價，而部分業主見市況回暖將議價空間縮窄，加上臨近年尾賣樓意慾較低，令雙方出現拉鋸，預期短期二手市場表現不會有太大驚喜。