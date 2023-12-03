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地產
2023-12-03 21:57:07

十大屋苑｜利嘉閣：周末買賣回升 5屋苑建功 料短期二手難有大驚喜

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十大屋苑｜利嘉閣：周末買賣回升 5屋苑建功 料短期二手難有大驚喜

以屋苑劃分，包括紅磡黃埔花園於周末期間錄得1宗成交。(資料圖片)

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，踏入12月，發展商仍落力推售新盤，刺激市場氣氛，令一手及二手整體表現較之前理想，但受制於二手業主議價空間收窄，估計二手市場交投依然偏淡。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(23)十大指標屋苑錄得5宗二手成交，較對上周末(112526)4宗上升25%，由跌轉升。

廖偉強指出，發展商一手新盤開價進取而積極，有助吸引買家入市，料續利好交投，至於二手市場自《施政報告》推出「減辣」措施後，成交亦有所增多；惟面對準買家大幅度還價，而部分業主見市況回暖將議價空間縮窄，加上臨近年尾賣樓意慾較低，令雙方出現拉鋸，預期短期二手市場表現不會有太大驚喜。

港島區「交白卷」

在過去兩天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，九龍及新界區共錄得5宗買賣，而港島區則「交白卷」。若以屋苑劃分，將軍澳新都城、紅磡黃埔花園、荔枝角美孚新邨、沙田第一城及天水圍嘉湖山莊分別錄得1宗成交，餘下的5個屋苑，包括鰂魚涌太古城、康怡花園、柴灣杏花邨、藍田麗港城及東涌映灣園均「食白果」。

十大屋苑｜利嘉閣：周末買賣回升 5屋苑建功 料短期二手難有大驚喜

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(2至3日)十大指標屋苑錄得5宗二手成交，較對上周末(11月25至26日)的4宗上升25%，由跌轉升。

新都城兩房632萬易手

利嘉閣地產新都城分行首席聯席董事鄧達榮稱，於剛過去的周末假期，新都城暫錄1宗成交，單位為211座高層A室，實用面積約441方呎，兩房間隔，成交價約632萬元，呎價約14,331元。本月迄今，屋苑暫錄2宗買賣，平均實用呎價約14,934元。他指出，天水圍新盤「YOHO WEST」昨日(2)銷情理想，帶動區內二手交投向好，若價錢配合，以新都城為例，呎價維持在1.41.5萬元水平，相信交投將會穩升。

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康怡睇樓氣氛良好 惟買賣雙方存分歧

利嘉閣地產康怡區逸樺園分行聯席董事吳玉蘭表示，市場睇樓氣氛良好，準買家亦積極議價，惟買賣雙方在售價方面仍存在差距，致呈拉鋸局面，期望隨着一手交投氣氛帶動，區內二手成交會逐漸增加。

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十大屋苑｜利嘉閣：周末買賣回升 5屋苑建功 料短期二手難有大驚喜

新都城本月暫錄2宗買賣，平均實用呎價約14,934元。(資料圖片)

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