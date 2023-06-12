十大屋苑｜利嘉閣：周末買賣增至4宗 美國議息前夕市況膠著

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，剛過去的周六及周日(10日及11日)，二手市況仍處於低位徘徊的狀況，主要因為市場買賣雙方都等待美國議息結果，故持續牛皮膠著。此外，新盤銷售成為市場焦點，亦令二手樓客源減少。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六及周日十大指標屋苑錄4宗二手成交，相對之前一周(3日至4日)稍為增加1宗，但仍處於低個位數的區間。

廖偉強指出，如果本周美國聯儲局未有再加息，反映本輪加息期已正式完結，息口走勢明朗化，對後市有提振作用，二手樓市可望重新啟動，交投逐步回復活躍。此外，近期股市表現有好轉，預計亦會進一步受加息期完結帶動，利好整體市場氣氛。

過去兩天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，九龍區有兩個成分屋苑美孚新邨及新都城均錄得買賣。不過，港島區則出現「零成交」狀況，港島東三大藍籌屋苑太古城、康怡花園及杏花邨都「捧蛋」而回。至於新界區，亦只有天水圍嘉湖山莊錄得買賣個案。