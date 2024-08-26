十大屋苑｜利嘉閣：周末買賣增至8宗 六屋苑未發市 相信減息已事在必行

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，美國聯儲局主席鮑威爾表明減息時機已到，有利本港樓市回暖，置業人士見樓價已跌得差不多，遇有平價盤亦會較積極入市，料可帶動市況穩中向好。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六、日(24至25日)十大指標屋苑錄8宗二手成交，較對上個周六、日(17至18日)的7宗，按周增加1宗或14%，惟已連續3個周末處於單位數窄幅波動。
廖偉強指出，相信減息已事在必行，市場會有較正面及積極的反應，而屆時配合發展商也加大力度推盤，與二手市場可互相輝映，可令樓市氣氛顯然改善，並進入較好的狀態。目前尚有部分準買家仍較審慎觀望，因之前減息已有數度「狼來了」的前科，故部分信心較弱的準買家仍要待落實減息出現後才能果斷入市。
在過去兩天的十大指標屋苑中，若按地區劃分，九龍區表現最好，共錄得5宗成交，新界區也錄得3宗，而港島區則暫時「捧蛋」。若以屋苑劃分，荔枝角美孚新邨交投最旺，共得3宗成交，緊次是藍田麗港城及沙田第一城各2宗，而天水圍嘉湖山莊也有1宗買賣；至於其餘六個屋苑則未發市「捧蛋」收場。
麗港城高層戶723萬沽
利嘉閣地產匯景分行首席聯席董事萬達人說，麗港城於過去周末共錄得2宗成交，當中包括33座高層D室，實用面積約687方呎，以723萬元易手，呎價約10,524元。麗港城本月迄今暫錄約7宗成交，整體市況仍較緩慢，買家觀望下月美息走向，入市表現仍審慎。
美孚新邨周末錄3宗成交
利嘉閣地產美孚萬事達A組高級聯席董事郭永峰指，美孚新邨周末共錄得3宗成交，較對上一周多1宗，其中2期吉利徑1號低層C室，實用面積約637方呎，以530萬元售出，呎價約8,320元；另一宗成交為1期百老匯街23號高層D室，實用面積約465方呎，以495萬元沽出，呎價約10,645元。
新都城周末買賣兩閒未發市
利嘉閣地產新都城分行首席聯席董事鄧達榮稱，將軍澳新都城於過去周末買賣兩閒，暫未錄得任何成交，其中原因包括農曆七月偏靜，加上暑假淡季市民外遊較多；此外，不少準買家亦等待下月美息有較明確方向才再部署入市，導致本月迄今，新都城暫只錄得6宗成交，平均呎價約13,006元。
沙田第一城高層戶425萬易主
利嘉閣地產大圍區高級區域董事黃萬盛表示，過去的周末兩天沙田第一城共錄得2宗成交，其中19座高層C室，成交價425萬元，實用面積約327方呎，呎價約12,997元。另一宗則為11座中層B室，以550萬元易手，實用面積約515方呎，呎價約10,680元。