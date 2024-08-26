十大屋苑｜利嘉閣：周末買賣增至8宗 六屋苑未發市 相信減息已事在必行

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，美國聯儲局主席鮑威爾表明減息時機已到，有利本港樓市回暖，置業人士見樓價已跌得差不多，遇有平價盤亦會較積極入市，料可帶動市況穩中向好。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六、日(24至25日)十大指標屋苑錄8宗二手成交，較對上個周六、日(17至18日)的7宗，按周增加1宗或14%，惟已連續3個周末處於單位數窄幅波動。

廖偉強指出，相信減息已事在必行，市場會有較正面及積極的反應，而屆時配合發展商也加大力度推盤，與二手市場可互相輝映，可令樓市氣氛顯然改善，並進入較好的狀態。目前尚有部分準買家仍較審慎觀望，因之前減息已有數度「狼來了」的前科，故部分信心較弱的準買家仍要待落實減息出現後才能果斷入市。