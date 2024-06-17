十大屋苑｜利嘉閣：周末買賣急跌五成 新盤搶客源 二手業主要進一步減價抗衡

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，聯儲局早前公布維持利率不變，減息時間一再推遲，而減息幅度亦可能不似預期，未能為樓市沖喜。此外，北上消費熱潮持續，令香港的經濟復甦步伐始終未如理想，亦打擊買家的入市意欲。現時發展商的庫存量仍高企，且大部分都心急出貨，在價格方面會給二手業主帶來很大壓力，因此二手交投緃使曾稍為回升亦只是曇花一現，無以為繼，整體仍然偏淡，直至再有利好消息出台才會有轉變。

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(15至16日)十大指標屋苑錄得6宗二手成交，較對上一個周六日(8至9日)的12宗，減少50%。

新界區成分屋苑全數「捧蛋」

在過去兩天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，以九龍區有較多屋苑錄得成交，包括美孚新邨及麗港城，各錄2宗成交。港島區則有三分之二的成分屋苑「食白果」，只有太古城錄2宗成交；至於新界區則全數成分屋苑都未錄成交。

太古城綠楊閣高層戶呎售逾 1.5 萬

利嘉閣地產太古城分行首席聯席董事林俊傑稱，過去兩天太古城錄2宗成交，其中綠楊閣一個高層E室、實用面積約922方呎，以約1,408萬元沽出，呎價約15,271元；另外鄱陽閣高層E室，實用面積約583方呎，以約688萬元易手，呎價約11,801元。