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地產
2023-12-17 21:27:30

十大屋苑｜利嘉閣：周末買賣按月持平 二手觀望氣氛或持續至農曆新年後

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十大屋苑｜利嘉閣：周末買賣按月持平 二手觀望氣氛或持續至農曆新年後

太古城於周末期間錄得1宗二手成交。(資料圖片)

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，新盤市場交投活躍，加上聖誕及新年假期臨近，為傳統外遊旺季，亦令二手市場交投持續淡靜。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(1617)十大指標屋苑錄得5宗二手成交，與對上周末(910)5宗持平。

廖偉強指出，各大發展商推出優惠吸引一手新盤買家入市，令市場上購買力被轉移，其次臨近聖誕假期，業主賣樓及買家入市的意欲不大，暫時亦未見有特別因素去推動二手市場交投，加上美國聯儲局已連續3次維持聯邦基金指標利率不變，市場對明年減息憧憬上升，估計二手市場的觀望氣氛可能持續至農曆新年過後，並預期短期內的二手交投表現未見有大幅突破。

7個屋苑「食白果」

在過去兩天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，港島及新界區分別各錄得1宗買賣，而九龍區則錄得3宗。若以屋苑劃分，荔枝角美孚新邨錄得3宗買賣，鰂魚涌太古城及沙田第一城各錄得1宗成交，其餘七個屋苑包括鰂魚涌康怡花園、柴灣杏花邨、紅磡黃埔花園、藍田麗港城、將軍澳新都城、天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園均「食白果」，暫未錄得交投。

十大屋苑｜利嘉閣：周末買賣按月持平 二手觀望氣氛或持續至農曆新年後

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(16至17日)十大指標屋苑錄得5宗二手成交，與對上周末(9至10日)的5宗持平。

太古城中層戶呎售1.6

利嘉閣地產太古城分行首席聯席董事林俊傑表示，太古城於周末期間錄得1宗二手成交，單位為海景花園綠楊閣中層D室，實用面積約922方呎，成交價1,480萬元，呎價約16,052元。

美孚新邨兩房500萬易手

利嘉閣地產西九龍美孚萬事達A組高級聯席董事郭永峰透露，於過去周末兩日美孚新邨暫錄3宗成交，其中一宗為美孚新邨3期百老匯街84號中高層C室，實用面積約544方呎，兩房間隔，成交價約500萬元，呎價約9,191元。屋苑本月迄今已錄得約14宗二手成交，而11月同期成交只有約8宗，成交量按月上升75%

十大屋苑｜利嘉閣：周末買賣按月持平 二手觀望氣氛或持續至農曆新年後

荔枝角美孚新邨周末期間錄得3宗買賣。(資料圖片)

沙田第一城低層戶395萬沽

利嘉閣地產大圍區高級區域董事黃萬盛表示，剛過去的周六日沙田第一城錄得1宗二手成交，單位為439座低層H室，實用面積約304方呎，新近以約395萬元易手，折合平均實用呎價約12,993元。

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