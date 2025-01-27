十大屋苑｜利嘉閣：周末買賣跌至4宗 新春節日氣氛濃 港島「食白果」

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，尚有約3日正式送龍迎蛇，於龍年最後一個周末假期，節日氣氛十分濃厚，市民忙於辦年貨，甚或外遊度歲，令樓市交投淡靜，十大二手屋苑買賣續受壓。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(25至26日)十大指標屋苑錄得4宗二手成交，較對上周末(18至19日)的6宗，按周減少2宗或約33%，為連續6周處於單位數水平。

廖偉強指出，臨近農曆新年前後，二手交投例淡，而發展商以相對優惠價錢推售新盤，分薄客源，加上市民旅遊玩樂日數增加，都拖慢二手交投，相信新春過後情況會維持偏靜。至於美國聯儲局將於本周公布議息結果，市場預期維持息率不變，相信後市走勢要觀望春節後市場氣氛，以及發展商蛇年推盤的策略變化。