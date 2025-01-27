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地產
2025-01-27 06:30:00

十大屋苑｜利嘉閣：周末買賣跌至4宗 新春節日氣氛濃 港島「食白果」

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十大屋苑｜利嘉閣：周末買賣跌至4宗 新春節日氣氛濃 港島「食白果」

美孚新邨於過去周末錄得1宗二手成交。(資料圖片)

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利嘉閣地產總裁廖偉強表示，尚有約3日正式送龍迎蛇，於龍年最後一個周末假期，節日氣氛十分濃厚，市民忙於辦年貨，甚或外遊度歲，令樓市交投淡靜，十大二手屋苑買賣續受壓。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(2526)十大指標屋苑錄得4宗二手成交，較對上周末(1819)6宗，按周減少2宗或約33%，為連續6周處於單位數水平。

廖偉強指出，臨近農曆新年前後，二手交投例淡，而發展商以相對優惠價錢推售新盤，分薄客源，加上市民旅遊玩樂日數增加，都拖慢二手交投，相信新春過後情況會維持偏靜。至於美國聯儲局將於本周公布議息結果，市場預期維持息率不變，相信後市走勢要觀望春節後市場氣氛，以及發展商蛇年推盤的策略變化。

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在過去兩天的十大指標屋苑中，只有3個屋苑錄得買賣。若以區域劃分，新界區佔3宗，成績最理想；九龍區有1宗，而港島區「食白果」。若以屋苑劃分，嘉湖山莊錄得2宗交易，美孚新邨及沙田第一城各錄1宗成交，而太古城、康怡花園、杏花邨、黃埔花園、新都城、麗港城及映灣園全線交白卷。

十大屋苑｜利嘉閣：周末買賣跌至4宗 新春節日氣氛濃 港島「食白果」

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美孚新邨中層戶700萬易手

利嘉閣地產新西九龍豪宅(西九龍)美孚萬事達A組高級聯席董事郭永峰稱，美孚新邨百老匯街89座中層C室，實用面積約767方呎，獲用家以700萬元承接，呎價約9,126元。

沙田第一城中高層戶呎售逾1.3

利嘉閣地產大圍區高級區域董事黃萬盛說，沙田第一城38座中高層H室，實用面積約304方呎，以約400萬元沽出，呎價約13,158元。

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