十大屋苑｜利嘉閣：周末買賣跌18% 新盤搶佔市場焦點 二手業主叫價硬淨

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，減息後整體樓市氣氛向好，一手新盤搶佔市場焦點，二手業主叫價相對硬淨，屋苑交投持續於窄幅上落。統計利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(8至9日)十大指標屋苑錄得9宗二手成交，較對上一個周末(1至2日)的11宗，按周減少約18%，為近四周最少。
廖偉強指出，多個新盤接連登場，買家選擇多元化，故此買家焦點仍然落在一手市場，當中佔比愈來愈多的內地客更傾向選擇新盤，在未有進一步利好消息刺激之下，二手屋苑交投速度時快時慢，大致保持平穩。
回顧過去兩天的十大指標屋苑中，有6個屋苑錄得買賣成交。若以區域劃分，新界區錄5宗成交，港島區及九龍區則各錄1宗及3宗。若以屋苑劃分，嘉湖山莊及沙田第一城分別錄得3宗及2宗買賣；而太古城、麗港城、新都城及美孚新邨各錄1宗成交；至於康怡花園、杏花邨、黃埔花園及映灣園則暫時「捧蛋」。
新都城中高層戶約667萬沽
利嘉閣地產將軍澳新都城分行首席聯席董事鄧達榮指，新都城在剛過去的周末錄得1宗成交，為1期5座中高層A室，實用面積約526方呎，成交價約667萬元，呎價約12,681元。
沙田第一城周末錄兩宗買賣
利嘉閣地產大圍區高級區域董事黃萬盛稱，沙田第一城於過去周末兩天錄得2宗成交，其中包括39座中層G室，實用面積約304方呎，成交價約428萬元，呎價約14,079元。此外，48座中層H室以約435萬元易手，呎價約14,309元。
嘉湖山莊低層戶呎售9107元
利嘉閣地產天水圍-嘉湖山莊分行經理蕭啟諾說，嘉湖山莊過去周末兩天錄得3宗成交，其中一宗為2期賞湖居2座低層E室，實用面積約448方呎，以約408萬元沽出，呎價約9,107元。