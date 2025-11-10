十大屋苑｜利嘉閣：周末買賣跌18% 新盤搶佔市場焦點 二手業主叫價硬淨

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，減息後整體樓市氣氛向好，一手新盤搶佔市場焦點，二手業主叫價相對硬淨，屋苑交投持續於窄幅上落。統計利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(8至9日)十大指標屋苑錄得9宗二手成交，較對上一個周末(1至2日)的11宗，按周減少約18%，為近四周最少。

廖偉強指出，多個新盤接連登場，買家選擇多元化，故此買家焦點仍然落在一手市場，當中佔比愈來愈多的內地客更傾向選擇新盤，在未有進一步利好消息刺激之下，二手屋苑交投速度時快時慢，大致保持平穩。