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地產
2024-01-07 20:44:14

十大屋苑｜利嘉閣：周末錄11宗買賣 連續3周企雙位數 業主面對現實減價吸客

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十大屋苑｜利嘉閣：周末錄11宗買賣 連續3周企雙位數 業主面對現實減價吸客

古城近期成交回暖，於周六日共錄4宗成交，而1月迄今則錄7宗成交。(資料圖片)

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，踏入2024年，新盤發展商減價推盤，而二手業主出貨態度亦積極，普遍願意降價，加上市場憧憬今年稍後時間息口會掉頭回落，買家亦樂於在目前的低位入市，期望可以在樓市全面回穩前成功「撈底」。十大屋苑在剛過去的周六日，成交仍然企穩在雙位數水平。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(6日至7)十大指標屋苑錄11宗二手成交，較對上個周六日(去年1230日至31)13宗回落15%，但已是連續三周企於雙位數水平。

在過去兩天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，九龍區屋苑最佳，共錄6宗成交，而新界及港島區則分別錄得4宗及1宗成交。若以屋苑來劃分，老牌熱門屋苑表現不俗，太古城及黃埔花園各錄4宗成交，而美孚新邨亦錄2宗成交。廖偉強指，雖然距離春節的傳統淡季日近，但在市場的剛性需求帶動下，短期內的二手成交量仍可以企穩在現水平。

十大屋苑｜利嘉閣：周末錄11宗買賣 連續3周企雙位數 業主面對現實減價吸客

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(6日至7日)十大指標屋苑錄11宗二手成交，較對上個周六日(去年12月30日至31日)的13宗回落15%，但已是連續三周企於雙位數水平。

太古城唐宮閣高層戶860萬沽

利嘉閣地產太古城分行首席聯席董事林俊傑表示，太古城近期成交回暖，於周六日共錄4宗成交，而1月迄今則錄7宗成交。其中，唐宮閣一個高層F室，實用面積約583方呎，以860萬元賣出，呎價約14,751元。另外，北海閣一個低層B室，實用面積約723方呎，以約1,240萬元易手，呎價約17,151元。

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黃埔花園5期低層戶呎售1.1

利嘉閣地產黃埔二行高級聯席董事余美寶稱，黃埔花園周六日共錄得4宗交投，其中52座一個低層F室，實用面積約680方呎，以783萬元售出，呎價約11,514元。

沙田第一城低層戶510萬易主

利嘉閣地產大圍區高級區域董事黃萬盛說，沙田第一城周六日錄得1宗買賣，單位為26座低層A室，實用面積約447方呎，成交價510萬元，呎價約11,409元。

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