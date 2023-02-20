十大屋苑｜利嘉閣：周末錄15宗買賣 按周跌35% 新盤成市場焦點 二手盤反價加快

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，自農曆新年後樓市小陽春爆發，二手市場交投轉旺，不少業主見氣氛回暖，即心雄反價，買賣雙方需時議價，令二手成交量略為放慢。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(18日至19日)十大指標屋苑累錄15宗二手成交個案，較對上周末(11日至12日)的23宗，按周少8宗或35%。

廖偉強指，近日樓市焦點落入一手市場，多個大型新盤整裝待發，料吸走不少二手客源，加上一手尾貨量大，價錢未有向上調整，亦是左右買家入市的因素。他相信二手成交量將要待一手大型新盤開售後，客源回流二手市場，才會進一步上升。

在過去兩天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分以新界區交投最旺，共錄得6宗買賣，而港島區及九龍區則分別錄得4宗及5宗成交。若以屋苑劃分，天水圍嘉湖山莊表現最佳，共有4宗成交；其次為荔枝角美孚新邨錄3宗；鰂魚涌太古城、康怡花園及沙田第一城各錄2宗；紅磡黃埔花園及藍田麗港城各有1宗；柴灣杏花邨、將軍澳新都城及東涌映灣園則未成成交。