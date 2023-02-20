十大屋苑｜利嘉閣：周末錄15宗買賣 按周跌35% 新盤成市場焦點 二手盤反價加快

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，自農曆新年後樓市小陽春爆發，二手市場交投轉旺，不少業主見氣氛回暖，即心雄反價，買賣雙方需時議價，令二手成交量略為放慢。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(18日至19日)十大指標屋苑累錄15宗二手成交個案，較對上周末(11日至12日)的23宗，按周少8宗或35%。
廖偉強指，近日樓市焦點落入一手市場，多個大型新盤整裝待發，料吸走不少二手客源，加上一手尾貨量大，價錢未有向上調整，亦是左右買家入市的因素。他相信二手成交量將要待一手大型新盤開售後，客源回流二手市場，才會進一步上升。
在過去兩天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分以新界區交投最旺，共錄得6宗買賣，而港島區及九龍區則分別錄得4宗及5宗成交。若以屋苑劃分，天水圍嘉湖山莊表現最佳，共有4宗成交；其次為荔枝角美孚新邨錄3宗；鰂魚涌太古城、康怡花園及沙田第一城各錄2宗；紅磡黃埔花園及藍田麗港城各有1宗；柴灣杏花邨、將軍澳新都城及東涌映灣園則未成成交。
上車客482萬「無睇樓」入市嘉湖山莊兩房
利嘉閣地產天水圍-天盛分行經理蕭啟諾稱，嘉湖山莊於過去周末兩日錄4宗成交，平均成交呎價約12,000元。最新錄得樂湖居12座中層F室，實用面積約449方呎，兩房間隔，以482萬元易手，呎價約10,735元。他補充，新買家為上車客，見樓市快速回升，提早3日出動睇樓，可惜仍錯失心儀單位，被人搶先一步入市。於是轉投上址無樓睇的交吉單位；原叫價490萬元，終略減8萬或1.6%成交。
太古城連錄2宗成交 三房戶1300萬易手
利嘉閣地產太古城恆山閣分行高級經理黃凱達說，太古城於周末期間錄得2宗買賣，最新成交來自為金殿台隋宮閣高層G室，實用面積約715方呎，三房間隔，以約1,300萬元沽出，呎價約18,181元。據悉，單位原業主於2017年以約1,465萬元購入上址，現轉售帳面虧損165萬元離場。