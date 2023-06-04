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地產
2023-06-04 22:30:15

十大屋苑｜利嘉閣：周末錄3宗買賣 連續9個周末陷單位數淡市

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十大屋苑｜利嘉閣：周末錄3宗買賣 連續9個周末陷單位數淡市

沙田第一城等合共7個屋苑均要「捧蛋」，於周末兩天均未有錄得成交。(資料圖片)

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，近期股市輾轉回軟，表現偶爾十分波動，加上市場開始觀望月中息口去向，買家及投資者均表現得十分審慎，窒礙物業成交進度。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(63日至4)十大指標屋苑錄3宗二手成交，與對上周末(527日至28)3宗持平，已連續3周處於3宗的超低水平橫行，亦為連續9個周末在單位數之間窄幅上落徘徊，是繼去年6月中至8月中之後，另一次最長的單位數淡市。

廖偉強指出，近期息口走勢轉趨不明朗，市場對未來加息與否意見分歧，令月中美國再次議息及會後聲明成為後市風向標，不少買家們都屏息觀望；此外，近期股市下跌，雖然上周出現彈升，但市場仍感憂慮，投資者亦趨審慎行事，亦不利樓市交投。至於近日新盤缺乏大型項目在售，亦難帶動整體樓市氣氛，故暫時樓市料仍處於牛皮膠著狀態。

7個屋苑「捧蛋」

在過去兩天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，以新界區交投最多，錄得2宗買賣，至於九龍區出現「零成交」淡況，而港島區則有1宗買賣。若以屋苑劃分，太古城、嘉湖山莊及映灣園均各錄得1宗成交；至於康怡花園、杏花邨、黃埔花園、麗港城、新都城、美孚新邨及沙田第一城7個屋苑則成「捧蛋」大聯盟，於周末兩天均未有錄得成交。

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