十大屋苑｜利嘉閣：周末錄4宗買賣 按周回落60% 買家仍期望業主減價

過去周末康怡花園錄得1宗買賣，中層戶以836.8萬元沽出，呎價約12,527元。(資料圖片)

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，在內地專才入市及一手市場成交暢旺之下，二手業主的議價空間收窄，二手買家仍然期望業主減價才入市導致二手市場成交放慢。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六至周日(11月11至12日)十大指標屋苑錄得4宗二手成交，較對上周末(11月4日至5日)的10宗下降60%，重回5周前水平。

廖偉強指出，發展商新盤盤量充足，不斷推出新盤以致搶走二手市場焦點。加上發展商議價空間大，令買家更有意欲與發展商議價，買家視線被轉移，使二手市場交投放緩。