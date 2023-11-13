十大屋苑｜利嘉閣：周末錄4宗買賣 按周回落60% 買家仍期望業主減價

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，在內地專才入市及一手市場成交暢旺之下，二手業主的議價空間收窄，二手買家仍然期望業主減價才入市導致二手市場成交放慢。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六至周日(11月11至12日)十大指標屋苑錄得4宗二手成交，較對上周末(11月4日至5日)的10宗下降60%，重回5周前水平。
廖偉強指出，發展商新盤盤量充足，不斷推出新盤以致搶走二手市場焦點。加上發展商議價空間大，令買家更有意欲與發展商議價，買家視線被轉移，使二手市場交投放緩。
新界區「食白果」
在過去兩天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，以九龍區及港島區都分別錄得2宗成交，新界則未錄得成交。若以屋苑劃分，太古城、康怡花園、麗港城及新都城各自有1宗成交；餘下的杏花邨、黃埔花園、美孚新邨、沙田第一城、嘉湖山莊及映灣園則於周末暫時未有成交。
康怡花園中層戶836.8萬沽
利嘉閣地產逸樺園分行聯席董事吳玉蘭稱，過去周末康怡花園錄得1宗買賣，單位為B座中層15室，實用面積約668方呎，新近以836.8萬元沽出，呎價約12,527元。
麗港城中層戶呎售1.18萬
利嘉閣地產匯景分行首席聯席董事萬達人指，麗港城於周末兩天共錄1宗成交，單位為21座中層B室，實用面積約517方呎，以610萬元易手，呎價約11,799元。
新都城高層戶558萬易主
利嘉閣地產新都城分行首席聯席董事鄧達榮表示，新都城於周末共錄1宗買賣，單位為1期1座高層F室，實用面積約364方呎，以558萬元成交，呎價約15,330元。