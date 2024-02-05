十大屋苑｜利嘉閣：周末錄5宗買賣 整體大市走向仍要視乎預算案

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，農曆新年前的最後一個周末，節日氣氛愈趨濃厚，二手市場亦更為淡靜，加上新盤市場亦欠缺焦點，未有向隅客走入二手市場，刺激交投；因此，十大屋苑的成交量，無可避免仍徘徊在低單位數。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(3至4日)十大指標屋苑錄得5宗二手成交，較對上個周六日(1月27至28日)的4宗微增1宗或25%，終止四周的跌勢。
廖偉強指出，市場仍有一定的剛性需求，加上息口可望於年中回落，相信新春假期過後，二手交投會續漸回復正常。不過，整體大市的走向，仍要視乎月底公布的《財政預算案》。如果會《財政預算案》公布「撤辣」或「減辣」，將進一步帶動市場氣氛，令成交轉活。反之，樓價難免會進一步下調，但亦可能因此吸引部分有剛性需求的買家入市。
7個屋苑「食白果」
在過去兩天的十大指標屋苑買賣當中，仍有7個屋苑「食白果」。表現較好的荔枝角美孚新邨及天水圍嘉湖山莊，分別各錄2宗買賣；鰂魚涌康怡花園則錄1宗成交。
康怡花園低層戶呎售不足1.5萬
利嘉閣地產逸樺園分行聯席董事吳玉蘭稱，康怡花園在剛過去的周日錄得一宗成交，單位為E座高層01室，實用面積約685方呎，三房套間隔，以1,025萬元易手，呎價約14,964元。
美孚新邨低層戶538萬沽
利嘉閣地產美孚萬事達A組高級聯席董事郭永峰說，美孚新邨於周末兩日連錄兩宗成交，其中一宗為3期百老匯街84號中層C室，實用面積約544方呎，成交價530萬元，呎價約9,743元。
嘉湖山莊錄兩宗成交
利嘉閣地產天水圍-天盛分行經理蕭啟諾表示，嘉湖山莊於剛過去的周六日錄兩宗成交，當中包括7期景湖居3座低層B室，實用面積約630方呎，成交價約468萬元。另一宗成交單位為1期樂湖居7座高層H室，以約483萬元易主，實用面積約547方呎，呎價約8,830元。