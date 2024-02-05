十大屋苑｜利嘉閣：周末錄5宗買賣 整體大市走向仍要視乎預算案

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，農曆新年前的最後一個周末，節日氣氛愈趨濃厚，二手市場亦更為淡靜，加上新盤市場亦欠缺焦點，未有向隅客走入二手市場，刺激交投；因此，十大屋苑的成交量，無可避免仍徘徊在低單位數。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(3至4日)十大指標屋苑錄得5宗二手成交，較對上個周六日(1月27至28日)的4宗微增1宗或25%，終止四周的跌勢。

廖偉強指出，市場仍有一定的剛性需求，加上息口可望於年中回落，相信新春假期過後，二手交投會續漸回復正常。不過，整體大市的走向，仍要視乎月底公布的《財政預算案》。如果會《財政預算案》公布「撤辣」或「減辣」，將進一步帶動市場氣氛，令成交轉活。反之，樓價難免會進一步下調，但亦可能因此吸引部分有剛性需求的買家入市。