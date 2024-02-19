十大屋苑｜利嘉閣：周末錄5宗買賣 料預算案後二手交投有望加快

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，農曆新年長假期後首個周六日，節日氣氛已減退，二手市場亦開始重新「上力」，從統計數字中可見，二手成交已緩步上升，但由於部分買家及業主，都會等待本月底公布的《財政預算案》，以及觀望政府會否有更多剌激經濟措施出台，因此成交暫時仍未能上衝至雙位數的水平。

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(17至18日)十大指標屋苑錄得5宗二手成交，對比上個周六日(10至11日)的全數零成交明顯有好轉，反映有剛性需求的買家，在新春過後已搶先趁低入市。