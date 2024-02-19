十大屋苑｜利嘉閣：周末錄5宗買賣 料預算案後二手交投有望加快

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，農曆新年長假期後首個周六日，節日氣氛已減退，二手市場亦開始重新「上力」，從統計數字中可見，二手成交已緩步上升，但由於部分買家及業主，都會等待本月底公布的《財政預算案》，以及觀望政府會否有更多剌激經濟措施出台，因此成交暫時仍未能上衝至雙位數的水平。
綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(17至18日)十大指標屋苑錄得5宗二手成交，對比上個周六日(10至11日)的全數零成交明顯有好轉，反映有剛性需求的買家，在新春過後已搶先趁低入市。
廖偉強指出，就算《財政預算案》沒有全面撤銷樓市辣招，但市場仍憧憬會有其他扶持樓市的措施，例如進一步調減買第二個住宅物業的印花稅率，以及將按揭壓測再優化，甚或取消。相信《財政預算案》公布後，二手交投有望進一步加快。
在過去兩天的十大指標屋苑買賣當中，有3個屋苑錄得成交，表現較好的麗港城及沙田第一城，分別各錄2宗買賣；而天水圍嘉湖山莊則錄1宗成交。
麗港城低層戶呎售9825元
利嘉閣地產滙景分行首席聯席董事萬達人指，麗港城於過去周末兩日連錄兩宗成交，其中一宗為18座低層D室，實用面積約687方呎，成交價約675萬元，呎價約9,825元。
沙田第一城連錄2為高層戶成交
利嘉閣地產大圍區高級區域董事黃萬盛稱，沙田第一城於剛過去的周六日錄兩宗成交，當中一宗為49座高層C室，實用面積約304方呎，成交價約410萬元，呎價約13,487元；另一宗為32座高層B室，實用面積約451方呎，以約560萬元易手，呎價約12,417元。