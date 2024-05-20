十大屋苑｜利嘉閣：周末錄7宗買賣止連跌走勢 發展商減價賣新盤 二手續偏淡

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，美國聯儲局短期內減息預期落空，加上發展商庫存仍然偏高，推盤時均採取「先量後價」策略，令二手市場偏淡，十大屋苑周六日交投量，雖然比之前一周大升，但只是低基數效應所致，整體成交仍徘徊在個位數。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(18至19日)十大指標屋苑錄7宗二手成交，較對上一個周六日(11至12日)的3宗，按周增加1.3倍，終止連續兩周跌勢。 廖偉強指出，整體二手市場仍然淡靜，主要因為美國未有釋出明確減息時間表，加上發展商在新盤出貨速度減慢，因此需要以減價吸引買家入市，惟大部分二手業主無庫存壓力，故售價及議價空間相對「硬淨」，令二手交投仍淡靜。

在過去兩天的十大指標屋苑買賣當中，只有5個屋苑錄得成交。若按地區劃分，以九龍區交投表現較佳，共錄3宗買賣，當中麗港城錄2宗成交，而黃埔花園錄得1宗成交；港島區方面，龍頭屋苑太古城錄2宗交投；至於新界區，沙田第一城及嘉湖山莊各錄得2宗成交。

太古城錄 2 宗買賣 利嘉閣地產太古城分行首席聯席董事林俊傑說，太古城於過去周末錄得2宗成交，包括紫樺閣高層C室，實用面積約897方呎，以1,500萬元易手，呎價約16,722元。另為太湖閣高層E室，實用面積約583方呎，以730萬元沽出，呎價約12,521元。