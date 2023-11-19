十大屋苑｜利嘉閣：周末錄9宗成交 扭轉上周跌勢 惟二手觀望氣氛仍濃

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，近期發展商積極推出新盤供應，加上外圍經濟未復原及息口高企影響下，令二手買家仍然憧憬業主願意再讓步減價才入市，周末十大指標屋苑成交宗數繼續處於單位數水平。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(18至19日)共錄得9宗成交，較對上周末(11日至12日)的4宗上升1.25倍，扭轉上周跌勢，重回本月初水平。

廖偉強指出，發展商新盤攻勢一浪接一浪不斷以吸引售價推出新盤，以致二手市場部分購買力有所轉移，加上二手買家對後市亦持觀望態度導致入市步伐有所減慢，雖然近期市場頻頻錄得專才入市個案，且成為二手市場「新力軍」，但整體經濟氣氛未轉好下，預計二手交投量仍只能慢速回升。