十大屋苑｜利嘉閣：周末錄9宗成交 扭轉上周跌勢 惟二手觀望氣氛仍濃

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，近期發展商積極推出新盤供應，加上外圍經濟未復原及息口高企影響下，令二手買家仍然憧憬業主願意再讓步減價才入市，周末十大指標屋苑成交宗數繼續處於單位數水平。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(18至19日)共錄得9宗成交，較對上周末(11日至12日)的4宗上升1.25倍，扭轉上周跌勢，重回本月初水平。
廖偉強指出，發展商新盤攻勢一浪接一浪不斷以吸引售價推出新盤，以致二手市場部分購買力有所轉移，加上二手買家對後市亦持觀望態度導致入市步伐有所減慢，雖然近期市場頻頻錄得專才入市個案，且成為二手市場「新力軍」，但整體經濟氣氛未轉好下，預計二手交投量仍只能慢速回升。
太古城包辦港島區交投
在過去兩天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，以港島區錄得4宗成交，而九龍區及新界區分別錄得2宗及3宗成交。若以屋苑劃分，太古城於本周末錄得4宗成交、美孚新邨及嘉湖山莊各自有2宗成交，而映灣園有1宗成交；餘下的康怡花園、杏花邨、花埔花園、麗港城、新都城及沙田第一城則於本周末暫時未有成交。
利嘉閣地產太古城分行首席聯席董事林俊傑稱，過去周末太古城錄得4宗買賣，當中包括海景花園綠楊閣中層G室，實用面積約1,015方呎，以1,690萬元成交，呎價約16,650元。
美孚新邨低層戶535萬轉手
利嘉閣地產西九龍美孚萬事達A組高級聯席董事郭永峰說，美孚新邨於周末兩天共錄2宗成交，其中美孚新邨5期蘭秀道12號低層B室，以535萬元沽出，單位實用面積約507方呎，呎價約10,552元。
映灣園極高層戶呎售1.1萬
利嘉閣地產東涌區高級分區董事關騰達表示，映灣園於周末共錄1宗買賣，單位為1期3座極高層B室，實用面積約735方呎，以810萬元易手，呎價約11,020元。