十大屋苑｜利嘉閣：周末錄9宗成交 買家仍偏向觀望 6屋苑「食白果」

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，十大屋苑在沒有進一步的利好消息刺激下，近周都維持在約10宗水平上下徘徊，表現算是相對穩定，而隨新盤搶焦點時而再收窄至10宗以下。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(13日至14日)十大指標屋苑錄9宗二手成交，較對上個周六日(6日至7日)的11宗回落18%，為近四周最少，並於期內再次跌回單位數成交。

廖偉強指出，二手市況仍然偏靜，適逢本周有全新盤開售，搶去部分區域的市場焦點，二手買家暫時表現也較觀望，一方面是端視新盤銷情及造價表現，另一方面亦等待下月《財政預算案》會否再次「減辣」，導致二手買家入市未太積極，未來一段時間恐仍牛皮悶局，等待農曆新年後市場有否進一步利好消息再定行止。