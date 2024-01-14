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地產
2024-01-14 22:31:37

十大屋苑｜利嘉閣：周末錄9宗成交 買家仍偏向觀望 6屋苑「食白果」

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十大屋苑｜利嘉閣：周末錄9宗成交 買家仍偏向觀望 6屋苑「食白果」

六個屋苑包括藍田麗港城暫未聞成交。(資料圖片)

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，十大屋苑在沒有進一步的利好消息刺激下，近周都維持在約10宗水平上下徘徊，表現算是相對穩定，而隨新盤搶焦點時而再收窄至10宗以下。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(13日至14)十大指標屋苑錄9宗二手成交，較對上個周六日(6日至7)11宗回落18%，為近四周最少，並於期內再次跌回單位數成交。

廖偉強指出，二手市況仍然偏靜，適逢本周有全新盤開售，搶去部分區域的市場焦點，二手買家暫時表現也較觀望，一方面是端視新盤銷情及造價表現，另一方面亦等待下月《財政預算案》會否再次「減辣」，導致二手買家入市未太積極，未來一段時間恐仍牛皮悶局，等待農曆新年後市場有否進一步利好消息再定行止。

太古城及映灣園表現最旺

在過去兩天的十大指標屋苑買賣當中，若按地區劃分，港島及九龍區分別各錄3宗及2宗買賣，而新界區則錄得4宗。若以屋苑劃分，鰂魚涌太古城及東涌映灣園分別各錄3宗成交，表現最旺，荔枝角美孚新邨及天水圍嘉湖山莊則分別錄2宗及1宗買賣，其餘六個屋苑包括鰂魚涌康怡花園、柴灣杏花邨、紅磡黃埔花園、藍田麗港城、將軍澳新都城及沙田第一城均齊齊「捧蛋」，暫未聞成交。

十大屋苑｜利嘉閣：周末錄9宗成交 買家仍偏向觀望 6屋苑「食白果」

綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(13日至14日)十大指標屋苑錄9宗二手成交，較對上個周六日(6日至7日)的11宗回落18%，為近四周最少。

太古城恆星閣高層戶1275萬易手

利嘉閣地產太古城分行首席聯席董事林俊傑指，區內近期氣氛有所改善，亦多了睇樓客出動覓盤，太古城成交維持不俗，於周末兩天共錄3宗成交，其中，寶安閣一個高層D室，實用面積約602方呎，以848萬元售出，呎價約14,086元。另外，恆星閣一個高層A室，實用面積約748方呎，成交價更高見約1,275萬元，呎價約17,045元。太古城本月迄今暫錄12宗買賣，呎價約14,546元。

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美孚新邨中層戶呎售1.1

利嘉閣地產美孚萬事達A組高級聯席董事郭永峰說，美孚新邨周末共錄得2宗成交，其中包括5期蘭秀道5號中層C室，實用面積約509方呎，以568萬元易手，呎價約11,159元。

映灣園周末兩天錄3宗買賣

利嘉閣地產東涌映灣園一行首席聯席董事魏小勇指，周末不少準買家積極睇樓，加上個別業主仍願意議價減價，造就映灣園周末兩天交投理想，並錄得3宗買賣，成交單位包括16座低層C室，實用面積約563方呎，成交價581.8萬元，呎價約10,334元；另一單位為9座高層A室，實用面積約915方呎，成交價945萬元，呎價約10,328元；至於8座高層E室亦以578萬元沽出，單位實用面積約544方呎，呎價約10,625元。

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